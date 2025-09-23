Cuma günü, Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu'nun boşandığı ve Dudaroğlu'nun '3 kuruşluk' tazminat davasını kaybettiği haberini okuyunca taraflarla konuşmak istedim. Doğukan Dudaroğlu önceki gün geri döndü. Bir kere geçen hafta değil 16 Temmuz'da boşanmışlar. Karşılıklı davalar açtıkları için iki yıldır süren davanın nasıl sonuçlandığını sordum.

"Öncelikle haberde geçen, benim boşanma tazminatı talebimin mahkeme tarafından reddedildiği doğru değil. Artık boşanmak istiyordum ve tazminat talebimi geri çektim. Mahkeme iki tarafı da kusurlu bulduğu için boşanabildik" dedi. Alara Mildon'un açtığı '3 kuruşluk' manidar tazminat davasını kaybettiği için de mutluydu; "Bu karara itiraz etmeyeceğim çünkü benim tek isteğim vardı onu da aldım.

Benim tek derdim aylardır göremediğim kızım Zeynep Lia'yı görmekti. Mahkeme de istediğim gibi, iki haftada bir kızımın yatılı olarak bende kalmasına hükmetti. Bu bana yeter, gerisi boş" dedi. İki yıldır süren ve hiç de şık olmayan bu süreç bitmiş gibi görünüyor, umarım kızları için bundan sonra daha 'sorumlu' davranırlar.

ESKİ EŞİYLE KONUKLARI KARŞILADI

Boşanma aşamasındaki Güzide Duran ile 'yasak aşk' yaşayan Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman'ın kayınpeder olacağını yazmıştım. 2012'de boşandığı 21 yıllık eşi Sedef Orman'dan olan kızı Aslıgül Orman, cumartesi günü, Aytek Gucetil ile Bodrum'da evlendi.

Sosyetede Fikret Orman'ın daha boşanmadan evlenme teklif ettiği Güzide Duran ile düğüne gidebileceği konuşuluyordu; beklenen olmadı. Fikret Orman, boşanmasına rağmen halen kendi soyadını kullanan Sedef Orman ile birlikte konukları karşıladı. Kızları imzayı atarken de yan yanaydılar.

10. YILA ÇOK ÖZEL KOLEKSİYON

Zamansız tasarımlarıyla tanınan modacı Ayşe Burcu Kaya, 10. yılını kutladığı markasının yeni sezon koleksiyon çekimini Budapeşte'de, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan eşsiz mekanlarda gerçekleştirdi.

Ayşe Burcu Kaya'nın kadın girişimcilik yolculuğunu, sinematografik vizyonunu ve modaya getirdiği özgün bakış açısını yansıtan koleksiyon, aynı zamanda da bir kutlama niteliğinde. "Budapeşte'nin görkemli atmosferinde yapılan çekimler, yolculuğumun uluslararası boyutunu ve markamın sanata olan bağlılığını da gözler önüne seriyor" diyen Ayşe Hanım'ı ben de kutluyorum...

ŞEHİRDE EĞLENCE YENİDEN BAŞLADI

İstanbul, gece hayatı ve müzik kültürüyle dünyanın sayılı şehirlerinden biri. Her köşesinde ayrı bir ritim, her semtinde farklı bir sahne bulmak mümkün. Alaçatı'daki yazlık mekanında birbirinden ünlü sanatçıları tatilcilerle buluşturan

Şehmuz Şerbetçi'nin sahibi olduğu mekan, cumartesi günü Maslak'taki kışlık adresine geri döndü. Şık atmosferi ve görkemli sahne şovlarıyla öne çıkan mekanda bu kış da Derya Bedavacı, Gülşen, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Sibel Can, Yıldız Tilbe gibi müziğin güçlü isimleri unutulmaz gecelere imza atacak.