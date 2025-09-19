Oyuncu İbrahim Çelikkol ve üç yıllık sevgilisi Natali Yarcan ile ilgili müjdeli bir haberim var! Çelikkol, geçen yıl katıldığı Venedik Film Festivali'ndeki 'Kineo Ödülleri'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında Yarcan'dan "eşim" diye bahsetmişti.

Çelikkol'un "Eşim" demesi ve Yarcan'ın parmağında tek taş olmasından dolayı çiftin gizlice evlendiği iddia edilmişti. Doğrusunu yine benden öğrenin... O iddialar doğru değildi, İbrahim Çelikkol, "eşim" dediği Natali Yarcan ile yarın evleniyor.

Ancak çift bu konuda çok ketum davrandığı için nerede evleneceklerini kimse bilmiyor. Sanırım ikisinin de başından daha önce bir evlilik geçtiği için kendi aralarında nikah defterine imzayı atıp ilişkilerini resmileştirecekler. Mutlulukları daim olur umarım.



ZORU BAŞARIYORLAR

Tüm Türkiye'nin ilişkilerini benden öğrendiği tescilli güzel Arzum Onan ile Los Angeles'ta (LA) yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın kıtalararası aşkı mutlu mesut devam ediyor. Aşıklar, martta ilişkilerinin birinci yılını Bangok'ta kutlamıştı.

Haziranda İstanbul'da buluşup, Bodrum'da tatil yapan aşıkların arasına yine hasret girmişti. Öğrendim ki Arzum Onan, geçen ay sevgilisinin yanına LA'ya gitmiş. Bir süre daha hasret giderip önümüzdeki günlerde dönecekmiş. Kıtalar arası aşkı yürütmek kolay değil, Arzum Onan ile Orkan Özkan bunu bir yılı aşkın süredir başarıyor, mutlulukları daim olur umarım.



ÇOCUKLARA 'SU'LU ETKİNLİK

Suyun değerini her geçen gün daha çok anlarken bu konudaki sosyal sorumluluk projeleri de artıyor. Önceki gün de çocuklara suyun değerini anlatan bir festival gerçekleştirildi.

BM Kalkınma Programı ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Su Farkındalığı Festivali, İstanbul'da bir botanik bahçede gerçekleşti. Gün boyu süren etkinlikte 200'den fazla çocuk, suyun döngüsünü, tasarruf yöntemlerini ve doğa için önemini atölyeler ve sahne gösterileriyle deneyimledi. Bu sosyal projeler önemli; her fırsatta çocuklara suyun değerini anlatmalıyız.



BİR SERGİ DE AVUSTURYALI SANATÇIDAN

Bu hafta sergiden sergiye koşan sanat tutkunları, önceki akşam da Peter Kogler'in retrospektif sergisinin açılış davetindeydi. Çağdaş sanatın en yenilikçi isimlerinden olan Avusturya'nın dünyaca ünlü sanatçısı

Peter Kogler, 1980'lerden günümüze uzanan çarpıcı eserlerini bir araya getirdiği, '40 Yıllık Retrospektif' adlı çalışmasıyla Türkiye'de ilk sergisini açtı. Karıncalar, beyin kıvrımları, damarlar ve tüpler gibi tekrar eden motiflerle izleyicisi kuşatan Peter Kogler'in sergisi, 17 Ekim'e kadar açık kalacak.