İstanbul'un elitlerinin sanat maratonu, hafta sonu start aldı ve hafta başından itibaren de son hızıyla devam ediyor. Her eylül olduğu gibi hem sanata doyacak hem de sanat yorgunu olacak elitler, hafta sonu Kezban Arca Batıbeki'nin "Sound of Silence" adını verdiği sergisinin açılışıyla sanat maratonuna başlamıştı. Önceki gün de bir sergiden çıkıp diğerine koştular.

Önce, 2010'da sualtı fotoğrafçılığına soyunan Ayşegül Dinçkök'ün 'Yüzeyin Ötesinde' adını verdiği yeni sergisinin açılışına katıldılar. "Bu sergi, suyun altındaki hayatın sessiz çığlığını duymaya ve bu güzellikleri korumanın önemini hissetmeye çağrı niteliğinde" diyen Ayşegül Dinçkök'ü, Ekavart Gallery'deki sergisinin açılışında yalnız bırakmadılar.

MARATON SÜRECEK

Elitler, Dinçkök'ün sergisinden çıkıp nefes almadan 18. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşan Erdoğan Zümrütoğlu'nun 'Meçhul Öğrenci Anıtı İçin Mödüller' adlı sergisinin açılış davetine koştular.

Pilevneli Gallery'nin açtığı serginin mekanı Odakule'deki Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi'ydi. Ece Ayhan'ın 1970 tarihli Meçhul Öğrenci Anıtı şiirine hem görsel bir yanıt hem de bir saygı duruşu niteliğindeki sergiyi de gezip evlerine döndüler ancak sırada daha çok sergi açılışı var. Özetle elitler bu hafta sanatla yatıp sanatla kalkacak, hatta önümüzdeki haftalarda da sanat maratonları devam edecek.



EVLİLİKLERİ ÇOK KISA SÜRDÜ

Sosyetenin ünlü ikizlerinden Malkoç Süalp, 2.5 yıl evli kaldığı oğlu Azur'un annesi oyuncu Bade İşçil'den 2016'da boşanmıştı. Boşanmanın ardından 20 yıl önce aşk yaşadığı Güllü Aybar'la, sonrasında da Melis Çiftçi ile flört eden Malkoç Süalp, bir yıl flört ettiği Alara Koçibey'in kuzeni, iç mimar ve fotoğraf sanatçısı Simin Erbel ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Ancak öğrendim ki, aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenen aşıkların mutluluğu kısa sürmüş. Evlendikleri gibi sessiz sedasız anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlar. Ne diyelim ikisini de yolu açık olsun.