Ali-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin boşanmaya karar verdiğini ancak tazminatta anlaşamadıkları için 29 yıllık evliliklerini resmen bitiremediklerini yazmıştım. Vuslat Hanım'ın ölümden döndükleri Ağustos 2023'daki bot kazasından eşi Ali Bey'i sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediğini de eklemiştim. Yazımın çıktığı 27 Ağustos'tan bu yana kimle karşılaşsam, bana tazminat rakamını soruyor! Sosyetede herkes birbirinden bu rakamı öğrenmeye çalışıyor!







Sonunda herkesin merakını gideriyorum. Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, Vuslat Hanım 5 milyar lira tazminat istiyormuş. Ali Sabancı'nın bu yıl açıklanan listede 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü ismi olduğu düşünülürse, Vuslat Hanım bence insaflı bile davranmış. 5 milyar lira bugünkü kurla yaklaşık 120 milyon dolar yapıyor. Yani Ali Bey'in servetinin yaklaşık 8'de biri. Ancak fanatik Galatasaraylı olan Ali Sabancı'nın statta loca alırken bile pazarlık yaptığını duyduğum için, bu rakam ona tabii ki çok astronomik gelmiştir!!!







SEZON ÜMİT BESEN'LE AÇILIYOR

Mesleklerine dergi yayın yönetmenliğini de ekleyen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, nisanda Levent'teki mekanını yenileyip yeniden hizmete açmıştı. Evirgen, yazın kapalı tuttuğu mekanını bu cuma açıyor. İşletmeciliğini Tolga Çinkitaş'ın yaptığı mekan, yeni sezona Ümit Besen ile "merhaba" diyecek. Gastronomi alanında da iddialı olan, eğlencenin tavan yaptığı mekanda sezon boyunca Serhat Kılıç, Ercan Saatçi ve Grup Gündoğarken'in de sahne alacağını duydum. Bu kışın en gözde mekanlarından biri olacağına şüphe yok.







SOSYETİK YÖNETMENDEN SOSYETİK GALA

Sosyeteden bir isim daha sanata gönül vermiş, Erhan-Didem Kurdoğlu'nun kızları Lara Kurdoğlu yönetmen olmuştu. Ailesinin bir holdingi olmasına rağmen iş hayatını değil sanatı seçen Lara, şimdi yeni filminin heyecanını yaşıyor. Lara bu akşam 'Uçmaya İnanıyorum' adlı yeni filmini görücüye çıkarıyor. Sosyetenin üye olduğu bir mekanda yapılacak galaya, Lara'nın ailesi başta olmak üzere sosyeteden birçok ünlü isim katılacak. Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Lara Kurdoğlu'nun yeni filminin de çok beğenileceğini düşünüyorum.







YENİ SERGİSİNDE 'NAZAR'I İŞLEMİŞ

Ağır metallerden yaptığı heykellerle tanınan sanatçı Seda Gazioğlu, Kitab-ı Nazar adını verdiği 6. kişisel sergisinde, farklı işlerle sanat tutkunlarının karşısına çıkacak. Gazioğlu, 17 Eylül'de izleyiciyle buluşacak yeni sergisinde, üretiminin ilk yıllarından bu yana odaklandığı insan zihni, ritüeller, kadim inanışlar ve doğaüstü ile gündelik arasındaki ilişkiyi bu kez "nazar" ve "bakış" temaları üzerinden ele alıyor. Batıl inançlardan hareketle geliştirdiği sanat pratiğini, bu sergide bir 'hakikat sorgulaması'na dönüştürüyor. Geleneği ve çağdaş pratiği harmanlayan Seda Gazioğlu'nun sergisini kaçırmayın derim.