İstanbul sosyetesinin ve iş dünyasının seçkin isimlerinden, merhum Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e nazar değdi! Aylarca süren hazırlıkların ardından haziranda kızı Natalie'yi görkemli bir düğünle evlendiren ve ardından Bodrum'da yorgunluk atan Dalia Hanım, hafta sonu Bodrum'dan İstanbul'a dönmek için gittiği havalimanında düşüp kalçasını kırmış. Önce Bodrum'daki bir hastaneye kaldırılan, ardından da aynı gün İstanbul'a getirilip Nişantaşı'ndaki özel hastaneye yatırılan Dalia Hanım'ın pazartesi ameliyat olduğunu öğrendim.

Başarılı bir operasyon geçiren, kırık kemiği çıkarıp yerine metal protez konulan Dalia Hanım'ın bugün taburcu edilip evine geçeceğini öğrendim. Kalça kırığının tedavisinin uzun bir süreç olduğu söylenir. Neyse ki, Dalla Hanım, yaklaşık üç ay süreyle fizik tedavi ve rehabilitasyonla kas gücünü ve hareketliliği geri kazanacakmış. Tatilden dönerken yaşadığı bu görünmez kaza yüzünden üç ay eve mahkum olacak olan Dalia Hanım'a, ben de acil şifalar diliyorum.



ALPLER'İN ZİRVESİNDE EVLENDİLER

Merhum Şarık Tara'nın torunu Aslı Angın gelin oldu. Leyla Tara Suyabatmaz ile ilk eşi Serdar Angın'ın kızı olan Aslı Angın, bir süredir flört ettiği iş insanı sevgilisi Ahmet Onur ile dünya jet-set'inin de uğrak yeri olan İsviçre Gstaad'da bir ömür mutluluğa "evet" dedi.

Alpler'in en lüks ve gözde kayak merkezindeki düğün törenine çiftin ve ailelerinin yakın dostları katıldı. Abartıdan uzak ve özenle hazırlandığı söylenen düğünün güzelliği dillerde. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



ÇAĞRI SARAY'DAN 'HÜZÜN'LÜ SERGİ

Eylül ayı boyunca sanatla yatıp kalkacak olan İstanbullu sanat sevdalıları için yine güzel bir sergi haberim var. Şimdiye kadar pek çok başarılı sergiye ev sahipliği yapan Nisa Savaş'ın kurucusu olduğu Akaretler'deki Vision Art Platform'da,

19 Eylül'de, Çağrı Saray'ın 'Rooms of Spleen' adlı sergisi açılıyor. Resim, desen, fotoğraf ve videodan üretilmiş işlerin dört ayrı bölümde buluştuğu sergi, 'hüzün' kavramını farklı yönleriyle ele alıyor. Modern insanın yalnızlık ve direniş temalarını etkileyici bir şekilde ele alan sergiyi kaçırmayın.



ANTALYA'DAN BİR YILDIZ GEÇTİ

Ülkemiz, bu yaz konser vermek için gelen birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptı. Özellikle İstanbul'da birçok konser gerçekleşirken, hafta sonunda Antalya'dan da bir yıldız geçti.

Elektronik müziğin önemli isimlerinden, Grammy ödüllü Black Coffee, Belek'te tatilcilerle buluştu.

Afrika'nın zengin ritimlerini caz ve house müzikleriyle harmanladığı tarzıyla dinleyicilerini coşturan Black Coffee'nin konserini, Sibel-Ferruh Karakaşlı, Melis-Burak Hatipoğlu, Mina Ceran gibi pek çok ünlü isim de izledi.