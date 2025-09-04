Önce ayrılık, devamında da boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Pelin Akil, Şamdan Plus'a çok özel açıklamalarda bulunmuş. İki kızının babası Anıl Altan'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuşan ünlü oyuncu, "Özel hayatımdaki değişim büyük bir dönüşüm getirdi. Şimdi biliyorum ki, ben mutluysam kızlarım da mutlu. O yüzden enerjimi yüksek tutmaya, bana iyi gelen şeylerin peşinden gitmeye özen gösteriyorum" demiş.

Pelin Akil evliyken birçok şeyi ertelemiş, "Artık kendimi keşfetmeye, bugüne kadar ertelediğim ya da yapmak isteyip fırsat bulamadığım şeyleri hayatıma katmaya çalışıyorum. Hayatıma müziği daha çok katmak istiyorum.

Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim. Tutkularım için adım atabilmek, bana gerçekten çok iyi geliyor" sözleriyle de ertelediği şeylerin başında şarkıcılık geldiğini ifade etmiş. "Kısacası hem annelik hem müzik hem de kişisel yolculuğumun yeni bir dönemindeyim" diyen Pelin Akil'in, ayrılık acısı değil yeni heyecanların mutluluğunu yaşadığı anlaşılıyor.



YENİ SERGİ YENİ MİSYON

2010'da sualtı fotoğrafçılığına sevdalanan, biri Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen ile olmak üzere beş sergi açan Ayşegül Dinçkök, yeni bir sergi ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. '

Yüzeyin Ötesinde' adını verdiği yeni sergisi, 18. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak, 16 Eylül'de İnci Aksoy'un sahibi olduğu galeride açılacak. "Bu sergi, suyun altındaki hayatın sessiz çığlığını duymaya ve bu güzellikleri korumanın önemini hissetmeye çağrı niteliğinde" diyen Ayşegül Dinçkök'ün sergisi 16 Ekim'e kadar devam edecek.



RÜŞTÜ'NÜN OĞLU TRANSFER OLDU

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in izinden giden ve İngiltere'de Queens Park Rangers forması giyen oğlu Burak Reçber'in (18) ilk profesyonel imzasını atmaya hazırlandığını yazmıştım. Müjdeli haber önceki gün geldi.

Burak, kendisine transfer teklifinde bulunan üç kulüpten biri olan İskoçya Birinci Ligi takımlarından Hamilton Academical'i seçmiş. Önceki gün Hamilton şehrindeki New Douglas Park Stadı'na ayak basan ve kendisini iki yıllığına renklerine bağlayan Hamilton Academical'in formasını giyip imzayı atan Burak'a yeni kariyerinde başarılar diliyorum.