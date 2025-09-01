İş insanı Metin Şen, Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra aradığı mutluluğu, 2024 yazında Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut'ta bulmuştu. Benim gibi herkes, aynı yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan çiftin ikinci kez nikah masasına oturacaklarını düşünürken ayrılık haberi geldi! Evet, yanlış okumadınız...

İlk ağızdan öğrendim ki, birbirlerinin çocukları ve aileleri ile tanışan, mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çift yollarını ayırmış. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Bodrum'da başlayan aşkları, aynı yerde dostça son bulmuş. Bu arada çiftin arasına kara kedi girdiğini iddia edenler de var, Ankara-İstanbul arasında yaşanan ilişkinin aşkı yıprattığını da... Metin Şen ise sadece, dostça ayrıldıklarını belirtip "Bir şeyler paylaştığım hiç kimseyle kötü olmam ben. Dünyaya bir kere geliyoruz" demekle yetindi. Bence bu mutlu aşkı farklı şehirlerde yaşamaları bitirdi. İkisi için de hayırlısı olsun...



KAÇAKLAR GÖCEK'TE BULUŞTU!

'Yasak aşk'larını başlarda liseli aşıklar gibi el ele göze yaşayan Güzide Duran ile Fikret Orman, tepkiler üzerine pişkinlikten vazgeçmişti!

Fikret Ormanı'nın teknesiyle Yunan adalarında turlayan, ardından Londra'ya giden aşıklar, hafta sonu da Ege'nin saklı cennetlerinden Göcek'e demir attı. Bir arkadaşım aşıkları, Ferit Şahenk'in Göcek'teki otelinin tekne ile gidilen restoranında görmüş.

İşin ilginç yanı, aynı saatlerde, aynı restoranda, aşklarını yıllardır gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün de olması... Görünen o ki, kaçaklar Göcek'te buluşmuş!!!



SANATIYLA EN GÜÇLÜLER LİSTESİNE GİRDİ

Dünyada yapay zeka sanatına öncülük eden ve dijital sanatın en önemli isimlerinden Refik Anadol, dünyanın önemli yayınlarından TIME'ın son kapağına imzasını attı.

Bu güzel haberi önceki gün sosyal medyasından duyuran Anadol, TIME'ın yapay zekada dünyaya yön veren 100 isim arasında kendisini de gösterdiğini müjdeledi. "TIME100 Yapay Zeka Listesi'ne dahil olmak benim için büyük bir onur" diyen Refik Anadol'u ben de tebrik ediyorum.



MUTLULUĞUN RESMİ

Öğretim görevlisi Dr. Hülya Kalyoncu ile iş insanı Cem Kalyoncu'nun büyük kızları Eda'nın gelin olacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Eda, Güney Kore asıllı Amerikalı sevgilisi Kevin Park ile 16 Ağustos'ta, New York'un en göz alıcı kulüplerinden birinde evlendi.

Düğünden 15 gün önce kızlarının yanına New York'a giden ve halen orada olan Kalyoncu çiftinin düğünde kızları ile çekilmiş bu güzel fotoğrafı paylaşmak istedim. Kalyoncu çiftinin, baş göz ettikleri ama bir türlü bırakıp gelemedikleri kızlarına ömür boyu mutluluk diliyorum.