Boşanma aşamasındaki Güzide Duran ile 'yasak aşk'a yelken açtığını tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman kayınpeder oluyor.

2012 yazında Bodrum'da bir kızla görüntülendikten sonra boşanmak zorunda kaldığı 21 yıllık eşi Sedef Orman'dan olan kızı Aslıgül Orman, yazılım mühendisi Aytek Gucetil ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Şubat ayında Boğaz'daki bir otelde nişanlanan Aslıgül Orman ile Aytek Gucetil, 20 Eylül'de de Bodrum'da nikah masasına oturacak.

Aslıgül, babasının ortağı olduğu Bodrum Gündoğan'daki bir otelde yapılacak düğünle yuvadan uçacak. Bu arada kızı yuvadan uçacak ama Fikret Orman'ın yuvasına yakında yeni biri gelebilir!

Çünkü Fikret Bey'in yasak aşkı Güzide Duran, öyle bir paylaşım yaptı ki, bana bu ihtimali düşündürdü. Güzide'nin, Fikret Orman ile tatile gittiği Londra'dan sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta sol parmağında bir alyans dikkatimi çekti. Güzide, daha boşanmadan Fikret Orman'dan evlilik teklifi mi aldı acaba!!!



DEFNE, AĞIR İLAÇ KURBANI

Sosyetenin ünlü ismi Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne, Miami'de yatağında ölü bulunmuştu. Defne'nin belindeki stres kırığı rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığı, o gece de bu ilaçların yanı sıra uyku hapı içip yattığı ortaya çıktı

Ölümüyle sosyeteyi yasa boğan, Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşındaki kızı Defne, dün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda ebediye uğurlandı. Herkes Defne'nin sır ölümünü merak ediyordu, sebebini öğrendim. Defne'nin, iki yıldır, golf oymaktan kaynaklı belinde stres kırığı varmış.

Son dönemde ağrıları çok artınca anne-babası Defne'yi New York'ta bir doktora götürmüş. Geçtiğimiz salı günü ameliyatı varmış. Ancak Şikago Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bir aydır Miami'de staj yapan Defne, stajını tamamlamak istediği için ameliyatı erteleyip ailesiyle Miami'ye dönmüş.

Doktoru ağrıları için ağır bir ilaç vermiş. Defne, uyuyamadığı için onun üzerine bir de uyku ilacı almış. İşte bu yüzden vefat ettiği düşünülüyormuş. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.



BU SEFER DEDİKODU DEĞİL GERÇEK!

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır devam eden ilişkilerinin bittiğini de ilk benden öğrenin! Son bir yılda birkaç kez ayrıldıklarına dair dedikodular tavan yaptığı için önceki gün duyduğum

ayrıldıkları dedikodusuna da inanmamıştım çünkü daha önceki hafta Bodrum'da baş başa tatil yapıyorlardı. Ama ilk ağızdan öğrendim ki, bu seferki doğruymuş. Telefonda konuştuğum Demet Şener, "Birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık" dedi. Ne diyeyim ikisinin de yolu açık olsun.



250. SAYIYA RENKLİ KUTLAMA

Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın Türkiye edisyonu, 250. sayısını dünyaca ünlü isimlerle Bodrum'da kutladı. Gülen Yelmen'in yayın yönetmeni olduğu derginin

250. sayının kutlamasına dünyaca ünlü moda ikonu Chiara Ferragni'nin yanı sıra, Sofia Coelho, Valentina Ferragni, Lovisa Berkman gibi dünyaca ünlü influencerlar da katıldı.

Türkiye'den de Pelin Akil, Sümeyye Aydoğan, Burcu Kıratlı, Mina Ceran, Özge Özacar, Şevval Şahin ve Dila Tarkan, Harper's Bazaar'ın 250. sayı kutlamasında yer aldı. Güvercinlik'teki bir otelde gerçekleşen ve iki gün süren kutlamalardan davetliler güzel anılarla ayrıldı.



AKSESUARLARI ŞIKLIĞINI BOZMUŞ

Seyahat ederek keşfettiği lezzetleri paylaştığı hesabıyla dikkat çeken Ankaralı içerik üreticisi İlkem Topçuoğlu bu hafta radarıma takılan isim oldu. Yazın neredeyse tamamını

Bodrum'da geçiren Topçuoğlu, geçen hafta Bodrum'da katıldığı bir davette yaz ve plaj ruhuna uygun bir elbise tercih etmiş. Triko elbisesi, saç ve makyaj seçimi gerçekten çok doğal ve şık. Ancak aksesuar seçimleri için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İlkem Topçuoğlu'nun midi boy elbisesinin altına giydiği platformlu sandaleti biraz abartılı kalmış. El çantası da elbisesiyle hiç uyumlu olmamış.

TREND RADARI



Retro görünümlü gözlükler popülerliklerini yazdan sonbahara taşıyacak olanlardan... Özellikle kahve tonları ön planda.

Yazın son demlerinde hem plajda hem de yaz destinasyonlarında tığ işi elbiseler halen popüler. Maksi boy, uzun kollu bu zarif elbiseleri yaz bitmeden bol bol kullanın.

Transparan ayakkabılar da yazın bu son dönemlerinde popülerliğini koruyor. Özellikle şeffaf kumaş babetler çok zarif ve şık duruyor.