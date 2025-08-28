Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in iki yıllık aşkının bitmesine sebep gösterilen ve eski Türk filmlerindeki 'kötü anne'ye benzetilen Arzu Sabancı, Türkiye'yi terk etti!

"Oğluna layık görmedi ve ayırdı" denilerek bütün okların üzerine çevrildiği ve eleştiri yağmuruna tutulan Arzu Sabancı, dün küçük oğlu Kerim ile birlikte yurtdışına gitti. Bu süreçte, bu konuyla ilgili kimseyle konuşmadığını duyduğum Arzu Hanım demek ki, kendine dert ortağı olarak küçük oğlu Kerim Sabancı'yı seçmiş.

Dün bir arkadaşım, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar CIP Salonu'nda Arzu Hanım ile oğlunun baş başa otururken fotoğrafını çekip gönderince sorup soruşturdum. Arzu Hanım, Kerim ile birlikte yurtdışında birkaç gün geçirip dertleşmek ve Türkiye'de gündem olan 'kötü anne' eleştirilerinden uzaklaşmak istemiş. Bakalım Arzu Sabancı, yurtdışında bu konunun kapanmasını mı bekleyecek yoksa dönüp bir açıklamayla kendisini aklamaya mı çalışacak göreceğiz.



BALİ'YE DOYAMAMIŞ!

Akademisyen ve mücevher markası yaratıcısı Fatoş Altınbaş, mart ayında son zamanlarda çok popüler olan Endonezya'nın Bali adasına gitmiş, arkadaşı Tara Dökmeci ile 15 gün tatil yapmıştı.

Görünen o ki, Fatoş Hanım Bali'ye doyamamış! Çünkü yaklaşık bir haftadır yine Bali'de. Bu kez yakın arkadaşı Merve Müftüoğlu ile Bali'yi keşfe çıkmış. Adanın tarihi ve turistik birçok yerini gezen kankalar, önceki gün adanın büyük Hindu su tapınaklarından birindeydiler. Bir hafta daha Bali'de kalacaklarını öğrendiğim kankalar, anlaşılan adada ayak basmadık yer bırakmayacak.



SEZONA VEDA SERGİLERİ BAŞLADI

Yazın sanatın başkenti Bodrum'da sezonun kapanmasına günler kala yeni bir sergi açıldı. Yaz boyu sanat, müzik ve yaratıcı disiplinleri buluşturan etkinlikleri ile Bodrum'un kültürel sahnesine yön veren Yalıkavak'daki ünlü bir otelde, bu kez sanatçı Nihan Yardımcı Çetinkaya'nın 'Portal of Vortex Reality' isimli sergisi açıldı.

Otelin genel müdürü Mustafa Bulmuş'un ev sahipliğindeki serginin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. Bu, yavaş yavaş tahtını İstanbul'a devretmeye hazırlanan Bodrum'daki son sergilerden biri olabilir.



EN DEĞERLİ VARLIĞINI KAYBETTİ!

Best Model of the World 2017 yarışmasının birincisi, oyuncu Aslıhan Karalar yasta... Aslıhan, "Hayatımdaki en değerli varlık" dediği anneannesi Zülfiye Maleri'yi dün gece kaybetti.

Anneannesi, bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Çanakkale'nin Çan ilçesine götürülecek ve yarın orada toprağa verilecek. Zülfiye Hanım'a Allah gani gani rahmet eylesin, başta Aslıhan olmak üzere, tüm ailesine de sabır diliyorum.