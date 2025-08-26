Kadıköy Boğası olarak tanınan fenomen Mustafa Başaran'ın hayatını konu alan Kadıköy Boğası filminin geçtiğimiz gün yapılan galası sosyal medyada gündem oldu. Galanın ardından zihinsel engeli bulunan Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair pek çok yorum yapıldı. Gerçekten görüntüleri izlediğimde benim de kanım çekildi. Sırf birileri para kazansın diye Mustafa Başaran'ı böylesine zor bir durumun içine sokmak içler acısı bir durumdu… Durumun sempatik hiçbir tarafı yokken sergilenen tutum için umarım bunu yapanlar utanır!

Sanat dünyasında başlayan taciz ve şiddet ifşalarına sosyete de katıldı. Sosyetenin en ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızı Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Hem de olayı detaylarıyla anlattı. "19 yıl önceydi, yaşım 19. Ablamın sevgilisinin yakın arkadaşı benden hoşlanıyor, ilişki başlıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum. Yalvar yakar yeminler ediyor bir daha asla elimi sürmeyeceğim diye ve ikinci bir şans veriyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi 'seni dinlemek güneşe bakmak' diye mesaj atıyor. Bu mesajı önce o görüyor, telefonu kafama atıyor sonra telefonu kırıp kapıları kapatıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene..." Tabii herkes Lara Kamhi'nin bu ifşasını çok merak etti. Sonunda o kişinin kim olduğunu açıkladı. "Herkesin sorduğu 'Bu pisliğin adı ne ve işletmesi hangisi?' sorularına cevap veriyorum. İsmi Volkan Büyükhanlı." Sosyete şimdi bu ifşa ile çalkalanırken Volkan Büyükhanlı'nın, 2008'de evlendiği ve iki çocukları olan eşi Sanem Büyükhanlı bu iddialar karşısında ne yapacak merak ediyorum.



MÜZAYEDE SEZONU BAŞLADI

Pandemi nedeniyle çevrimiçine dönen, öyle de devam ettiği için "Satıyorum, satıyorum, saaaaat-tııııım" nidalarına hasret kaldığımız müzayedeler, ara verdiği yaz mevsimin ardından yeniden start aldı.

Maya Portakal Bitargil, yine koleksiyonerleri heyecanlandıracak, olağanüstü bir hat koleksiyonunu satışa çıkardı. Eylül sonuna kadar sürecek özel satışta, uzun yıllar içinde oluşmuş çok özel bir koleksiyondan eserler yer alıyor. Ramazan Bin İsmail ve Galatalı Ahmet Naili imzalı Kuran-ı Kerim'ler, Sami imzalı Zerendud Levha müzayedenin en iddialı eserleri. Hat sanatına ilginiz varsa kaçırmayın derim...



SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI TUTMUYOR

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı bitti! Ayrılığa en çok sevinenin Arzu Sabancı olduğuna eminim! Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" diye yazdı. Bu paylaşımını görünce Arzu Hanım ile 2017'deki konuşmamız aklıma geldi.

Büyük oğlu Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile ayrıldıklarını ilk bana açıkladığında, "En çok sevinen Arzu Sabancı olmuştur" diye yazmıştım. Arzu Hanım beni arayıp "Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. Genç bir kadını, ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi" demişti. Söylediklerini samimi bulmuş, "Galiba Arzu Sabancı'yı, eski Türk filmlerindeki 'kötü anne' gibi görmekten vazgeçmemiz gerekiyor" diye yazmıştım... Ancak Hande Erçel'in, gönlüne göre bir gelin adayı olmadığını her fırsatta belli eden Arzu Hanım, filmlerdeki 'kötü anne' yakıştırmasını hak ediyor. Bakalım Arzu Hanım, beni yine arayıp 'iyi anne' olduğunu söyleyecek mi?