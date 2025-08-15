İki ay sonra doğum yapacak olan Ayşe Boyner'in hamile olduğunu, mayıs ayında, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi müjdelemişti. Ben de şimdi Rachel Hanım ile ilgili müjdeyi vereyim. 2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi hamile!







2018'de kızları Galia'yı, 2020'de oğulları Lionel'i, Şubat 2024'te te ikinci kızları Isabella'yı dünyaya getiren Rachel Hanım dördüncü kez anne olacak. Evet, yanlış okumadınız... Kiresepi çifti, hep beş çocuk istediklerini söylerdi ama benim gibi herkes çiftin şaka yaptığını sanırdı! Demek ki şaka değilmiş!







37 yaşındaki sosyal medya fenomeni 40'ına girmeden çocukları beşleyecek gibi görünüyor. Bu arada geçen yıl doğan Isabella sayesinde evdeki kız nüfusu artmıştı. Bakalım dördüncü bebekle sayı eşitlenecek mi, yoksa kızlar farkı açacak mı? Anne de bebek de sağlıkla kurtulsun...







MESLEKTAŞLARI SAHADA O SAHİLDE

En son Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, sezon başı olduğu için meslektaşları en yoğun ve sancılı günlerini geçirirken tatilin keyfini sürüyor. Eşi Fulya Hanım ile birlikte Bodrum Türkbükü'ndeki evinde tatil yapan Fatih Hoca, sahilde akşamüstü yürüyüşü sırasında objektiflere yansıdı. Fotoğraflara bakılırsa Fatih Hoca hayatından memnun, emekliliğin tadını çıkarıyor. Herhalde bu durumdan en çok da Fulya Terim memnundur. Çünkü eşi ile baş başa tatilin keyfini çıkarıyor ki, bunu, bu tarihlerde en son ne zaman yapabilmiştir kim bilir.







SAĞLIKLI KAFE AÇIYOR!

Burcu Şendir, 41.75 olan kilosunu ve 4.3 kilo olan yağ oranın paylaşıp altına da "Var mısın bundan sonra beraber spor yapıp beraber beslenmeye" yazınca kişisel antrenörlüğe mi başlayacak diye merak etmiştim. Kendisinden öğrendim ki, antrenörlüğe değil, iş kadınlığına soyunmuş. Bebek'te tamamen glütensiz ve sağlıklı ürünlerin satıldığı bir kafe açıyormuş. Spor sonrası insanların uğrayıp protein alacakları kafesini bir aya kadar açacağını söyleyen Burcu Hanım, talep doğrultusunda beraber spor yapıp beslenme programları oluşturabileceğini de ekledi. İyi işleri olsun.







TATİLDE 'GÜZEL' BULUŞMA

Lüks bir İsviçre kozmetik markası, ikonik koleksiyonunun yeni formüllü ürününü ilk olarak Bodrum'da özel bir davetle tatilcilere tanıttı. Bilge Kuru'nun ev sahipliğinde düzenlenen davet, Bodrum'da tatilde olan ve güzelliğine düşkün cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Konuklar, hem markanın yeni ürününü yakından tanıma hem de deneyimleme fırsatı buldu. Bu 'güzel' buluşmayı fırsat bilen ünlü isimler, mekanın keyfini çıkarıp dostlarıyla sosyalleşmeyi de ihmal etmedi.