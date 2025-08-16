Üç yıl önce Ayşe Kulin'in çok satan romanı 'Adı Aylin'i, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği bir müzikalle sahneye taşıyan Tuba Ünsal, yine bir müzikalle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Adı Aylin'in prömiyerini yaptıktan sonra bir daha sahneleyemeyen Tuba Ünsal, bu kez yapımcı değil sadece oyuncu olarak müzikalde yer alacak. Tuba Ünsal'ın rol alacağı müzikali Şirin Aktimur'un yazdığını ve adının 'Gazino' olacağını öğrendim.

'Gazino'da Ünsal, oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan ile sahneye çıkacakmış. Ünsal, oyunculuğu kadar sahnedeki başarısıyla da adından söz ettiren Uğur Aslan ile birlikte çalışacağı için çok mutluymuş. 'Gazino'nun provaları önümüzdeki hafta başlıyormuş. Bu arada provalar Ankara'da olacakmış. Sorup soruşturdum ama nedenini öğrenemedim. Umarım Tuba Ünsal'ın assolisti olacağı 'Gazino' uzun süre açık kalır ve bol seyirci toplar.



BODRUM'DA LATİN GECESİ

Önceki gün, Bodrum'da Latin rüzgarı esti. Hamdi Akın'ın Bodrum'daki 'modern köyü'ndeki ünlü restoran, özel bir Latin gecesi düzenledi. Konuk şef Hakan Akıncı'nın Latin esintili özel menüsü eşliğinde gerçekleşen gecede, sahneye de Kübalı müzisyenlerden oluşan

'Son de Küba' adlı Latin orkestrası çıktı. Latin gecesine katılan konukların, konsepte uyup kafalarına Latin şapkaları takmaları ilginçti. Latin yemekleri yiyip Latin müzikleriyle eğlenen konuklar, Bodrum'da Karayipler havasını yaşadı.



SERGİLER HIZ KESMİYOR

Yazın sanatın başkenti haline gelen Bodrum'da sanat hız kesmiyor! Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaran tatilciler, akşamları da bu yaz sayısı ona yaklaşan sanat galerilerinde ruhlarını besliyor.

Bodrum'da önceki gün de yine bir sergi açılışı vardı. Sanatın farklı disiplinlerinden beslenen, figüratif anlatımı mizahi bir bakışla birleştiren Şahin Demir, eserlerini sanat tutkunlarının beğenisine sundu. 31 Ağustos'a kadar açık olan serginin açılış davetine iş, cemiyet ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.



RÜŞTÜ'NÜN OĞLU TRANSFER OLUYOR

2012'de futbolu bırakan milli kaleci Rüştü Reçber'in izinden giden oğlu Burak Reçber (18), İngiltere'de ilk profesyonel imzasını atmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan Burak, üç yıldır eğitim için gittiği Londra'da, Queens Park Rangers'ta lisanslı olarak top koşturuyordu.

Üç yıl önce U16 Milli Takım'ına da çağrılan ve milli olan Burak ile ilgili bu müjdeli haberi annesi Işıl Reçber'den öğrendim. Ancak Işıl Hanım sürprizin bozulmaması için Burak'ın İngiltere'nin hangi takımına transfer olacağını söylemek istemedi. Üç vakte kadar imza töreninden fotoğrafları da burada görürsünüz.



UCUZ KURTULMUŞ

Şamdan Plus'ın kapak çekimi için sözleştiğimiz güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde talihsiz bir kaza geçirdiğini söylediği için çekimi iptal etmiştik. Önceki gün fotoğraflarını paylaşıp kazayı detaylıca anlatınca durumun vehametini daha iyi anladım!

Akrobatik hareket yapmak isteyen bir çocuk, eşi Ural Kaspar ile deniz keyif yapan İrem'in kafasına düşmüş. "Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım" diyen İrem'in gerçekten verilmiş sadakası varmış. Doğumuna iki ay kalan İrem de kızı da sağlıkla kurtulsun.



KEŞKE BİR BİLENE SORSAYDI!

Yeteneği ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Melis Sezen, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Altı yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'i izlemeye giden Melis, çıkışta görüntülenmiş.

Melis, rock bir şıklık yaratmak istemiş ancak maalesef başarısız olmuş! Düşük bel modası geri gelse de tercih ettiği dar ve işlemeli jean'i bu trende kesinlikle uygun değil ve gerçekten kötü duruyor. Üstüne giydiği büstiyer ve hırka ise çok alakasız olmuş. Tamam, konsepte uygun giyinmek istemiş ama keşke bir bilene sorsaydı.

TREND RADARI

Bu yaz trikolar, uçuş uçuş... Hafif kumaşlarla kombinlenerek romantik bir ikili oluşturuyor. Hem feminen hem de cesur bir görünüm için oldukça başarılı bir uyum.



Çiçek deseninden çiçek motiflerine geçilen bir yaz oldu. Üç boyutlu çiçekler aksesuarlardan giyime kadar her yerde karşımızda.



Parmak arası terlik modası her geçen gün bir üst seviyeye çıkıyor. Şimdi bu klasik silüet daha modern silüetlerle güncellendi.