Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi, iş insanı Yalçın Kaya Yılmaz'ın cemiyet hayatında çok sevilen eşi Aylin Yılmaz sevenlerini korkuttu. Son birkaç yıldır sıkça duyduğumuz 'pıhtı atması' nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan isimlere maalesef Aylin Yılmaz da eklenmiş.

Şubat 2024'te kızları Ayşe'nin mürüvvetini gören, kısa bir süre önce de ilk torununu kucağına alıp anneanne olmanın mutluluğunu yaşayan Aylin Hanım'ın beynine pıhtı atmış.

Baş ağrısından şikayet edip, ağrıları da artınca hastaneye giden Aylin Hanım'a yapılan tetkikler sonucu beynine pıhtı attığı anlaşılmış. Allah'tan zamanında gitmiş ve hemen müdahale edilmiş de kalıcı bir hasar meydana gelmemiş. İlk bir haftası yoğun bakımda olmak üzere iki hafta hastanede yatan Aylin Hanım, taburcu olmuş. Bir süre de evinde dinlenecek olan Aylin Hanım'a geçmiş olsun diyorum.



500 KİŞİ KATILACAK KENAN COŞTURACAK

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz mimar Moris Kohen ile meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu'nun, 20 Eylül'de Bodrum'da, Moris Bey'in yakın dostu Volkan Büyükhanlı'nın otelinde evleneceklerini de ilk ben müjdelemiştim.

Beş ay önce bekarlığa veda partilerine başlayan çift için büyük güne az kaldı. İki yıllık flörtün ardından geçen ekimde, günlerce konuşulan düğün tadında bir törenle nişanlanan çiftin düğünü nasıl olacak diye merak ediyorum. Moris Bey'in yakın dostu Kenan Doğulu, nişanında olduğu gibi 500 kişinin davetli olduğu düğün gününde de sahneye çıkacak. Eğlenceli bir düğün olacağı kesin, mutlulukları daim olsun.



ROMANTİZM VE ADRENALİN BİR ARADA

24 yıllık eşi Cem Hakko'dan 2006'da boşanan Bettina Machler, hayat arkadaşı Sinan Dereli ile ilişkisinde tam 14 yılı geride bıraktı. Bettina Hanım, bir süredir Sinan Bey ile Komşu'da aşk tatilinde.

Çok sık yapmadığı bir şey yapıp Komşu'da Sinan Dereli ile çektirdiği romantik tatil fotoğraflarını sosyal medyada, "Anılar biriktiriyorum" notuyla paylaştı. Bettina Hanım diğer yandan adrenalin biriktirmeye de devam ediyor! Önceki gün yine bilmem kaç metre yükseklikteki kayanın üzerinden denize atladı! "Biri Bettina Hanım'a dur desin" diye hep söylüyorum, bu adrenalin tutkusu başına iş açmaz umarım.



SANAT ŞEHRE GERİ DÖNÜYOR

Eylül ayı geliyor ve yazın sanatın başkenti haline gelen Bodrum, tahtını İstanbul'a bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki sanat sezonu, 13 Eylül'de Kezban Arca Batıbeki'nin sergisiyle başlayacak.

Resimleri kadar fotoğrafları, kolajları, videoları ve yerleştirmeleriyle de büyük ilgi gören ünlü sanatçının "Sound of Silence" adlı sergisi açılacak. 40 yılı aşkın üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Batıbeki'nin eserleri 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.