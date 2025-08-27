Ağustos 2023'teki bot kazasında ölümden dönen Ali-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin kazanın yaralarını sarmayı başarsalar da kalplerindeki yarayı saramadıklarını ve evlerini ayırdıklarını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. 1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği resmen olmasa da sona ermişti.

Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, her ikisi de boşanmak istese de tazminatta anlaşamadıkları için bunu başaramıyorlarmış. Daha doğrusu Vuslat Hanım, astronomik bir rakam istediği için anlaşmaya varamıyorlarmış. Tüm ısrarlarıma rağmen rakamı telaffuz etmediler ama Vuslat Hanım'ın bot kazasından eşini sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediğini söylediler. Doğru olabilir çünkü Vuslat Hanım'ın paraya pula ihtiyacı yok. Bu arada anlaşamazlarsa yakında taraflardan birinin mahkemenin yolunu tutacağı da kulağıma geldi. Bakalım kavgasız gürültüsüz boşanabilecekler mi...



BODRUM'DA MİSAFİR AĞIRLIYOR

Banka yöneticiliğinin yanı sıra, artık kadınları güzelleştirmek ve insanların sağlıklı ve uzun yaşamasına katkı sağlamak için de çalışacak olan Suzan Sabancı, Bodrum'da tatilde. Sezon başından beri her fırsatta Bodrum'da soluğu alan Suzan Hanım, tatilinin son günlerini geçiriyor.

Bu arada sezon bitmeden yurtdışından dostlarını davet etmiş. İsimlerini öğrenemedim ama Amerika'dan bir arkadaşı ile oğlunu Bodrum'da ağırlıyor. Bodrum koylarından birinde sürat teknesinde güneşlenirken objektiflere takılan Suzan Sabancı ile dostlarının tatilinin güzel geçtiği belli.



KENDİSİ BODRUM'DA AKLI İSTANBUL'DA

Sosyetenin ünlü siması Pelin Akın Özalp, Bodrum'da Şamdan Plus'a röportaj verdi. Ünlü iş insanı Hamdi Akın'ın kızı olan ve Bodrum'da ailesine ait tatil köyünde soruları yanıtlayan Pelin Hanım, orada aslında çalışıyor. Tatil köyünde bu sezon birçok etkinlik gerçekleştirmiş.

Ancak Pelin Hanım, Bodrum'da bunları söylerken kafası İstanbul'daymış. Çünkü Kadıköy'de açtıkları yeme, içme, eğlence ve etkinlik mekanının başında da kendisi varmış. Her şeyiyle ilgilendiği mekan yeni açıldığı için gözü kulağı oradaymış. Birçok vakıfta da aktif çalışan Özalp'a bravo!



AŞKLARI SEKTEYE UĞRAMIŞ

Bebek'te sağlıklı ürünlerin satıldığı bir kafe açma heyecanı içinde olan Burcu Şendir'in özel hayatında mutsuz olduğunu öğrendim! Beş yıldır flört ettiği, mutluluklarına benim de onlarca kez şahitlik ettiğim iş insanı sevgilisi Can Helvacıoğlu ile aşkı sekteye uğramış.

Ayrılık sebebinin ne olduğunu öğrenemedim ama bir ay önce yollarını ayırmışlar. Bir arkadaşım Burcu Şendir ile Can Helvacıoğlu'nu geçenlerde birlikte gördüğünü söyledi. Sanırım ilişkilerini yoluna koymaya çalışıyorlar. Herkesin birbirlerine yakıştırdığı çift, umarım barışır.