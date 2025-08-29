Dün sabah saatlerinde çok üzücü bir haber aldım. Sosyetenin ünlü isimlerinden Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşındaki kızı Defne'nin Miami'den ölüm haberi geldi. Şikago'da eğitim gören Defne, anne-babası ve ikizi Melis ile birlikte Miami'de buluşmuş.

Orada evlerinde birlikte tatil yapıyorlarmış. Pazar günü hep birlikte Miami'nin ünlü plajında deniz keyfi yapıp evlerine dönmüşler ve uyumuşlar. Anne-babası sabah kalktıklarında kızları Defne'nin yatağında cansız bedenini bulmuşlar. Önceki gün Defne'nin otopsisi yapılmış ama anne-baba öyle büyük bir acı ve şok içindeymiş ki, kimse onlara otopsi sonucunu bile soramamış.

Melis'in cenazesi, bu sabah 05:00'da İstanbul'da oldu ve bu öğlen Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.

Halit Cıngıllıoğlu'nun yurtdışındaki bankalarının yönetim kurulu başkanı olan ve birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapan Hasan Akçakayalıoğlu'nun da, Semra-Gürbüz Tümay çiftinin kızı olan Zeynep Hanım'ın halen Defne'nin ölümünü kabullenemediği konuşuluyor. Allah sabır versin...



ANNESİNİN BOYUNA YAKLAŞMIŞ

Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Adil Benardete'nin ilk eşi merhum Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan'ı görüntülemiş Bodrum Türkbükü'nde. Çok ortalarda gözükmeyi sevmeyen Aylin Hanım, kızı Leyla ile birlikte tatil yapıyormuş.

Anne-kız, Bodrum'da tatilin son günlerini geçiriyormuş, cuma günü İstanbul'a döneceklermiş. Çünkü Leyla'nın pazartesi okulu başlıyormuş. Bu arada Hakan Saruhan ile evli olan Aylin Hanım'ın 2013'te dünyaya gelen kızı Leyla, maşallah annesinin boyuna yaklaşmış.



DÖRT YIL SONRA NİKAH TAZELEDİLER

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü eski Başkanı Galip Bilgin, 25 Ağustos 2021'de ikinci kez damat olmuştu. Babası Arif Bilgin'in rahatsızlığı esnasında tanıştığı ve

2.5 flört ettiği yelken yarışçısı Arzu Yaman ile Büyükada'da, Hamamcıoğlu ailesinin otelinde evlenmişti.

Mutluluklarını herkesin parmakla gösterdiği çift, dört yıl sonra aynı otelde, aynı tarihte nikah tazeledi. 2021 yılında Nurettin Hasman ile Yonca Kuşlu Selki'nin nikah şahitliklerini yaptığı çift, bu kez formalitelerden uzak romantik bir nikah yaptı! Mutlulukları daim olsun.