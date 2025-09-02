Bu yılın başında sosyal medyayı sallayan 'skandal' iddianın kahramanlarından biri olan Prof. Dr. Reha Yavuzer ile yine bomba bir iddia ortalarda dolaşıyor!

Dijital içerik üreticisi Rachel Araz'ın eşi, iş insanı Sami Kiresepi ile 'birliktelik' yaşadığı iddia edilen Türkiye'nin önde gelen estetik ve plastik cerrahlarından Prof. Dr. Reha Yavuzer'in şimdi de 12 yıllık eşi Nur Bilen Yavuzer ile boşanma arifesinde olduğu konuşuluyor! İlk iddiaya hiç inanmamış, "Bir deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor" diye yazmıştım.

Ancak bu seferki iddialar doğru gibi! Biraz araştırınca Reha Yavuzer ile moda tasarımcısı ve influencer Nur Bilen Yavuzer'in, yazı Bodrum'da ayrı evlerde geçirdiklerini öğrendim. Dün sona eren adli tatili bekledikleri söylenen çift, anlaşarak evliklerini bitirmeye karar vermiş. Ne diyelim; her ikisi de hayırlısı olsun.



TUGAY KERİMOĞLU KAYINPEDER OLUYOR

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu kayınpeder oluyor. Aralık 2017'de 25 yıllık evliliklerini bitirip herkesi şok eden Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal'ın yapımcı ve aktör oğulları Berke, önceki akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.

Berke, uzun süredir flört ettiği, bir giyim markasının ortağı olan Hazal Külbağ ile nişanlandı. Kandilli'nin popüler davet mekanında gerçekleşen nişana, çiftin aile büyükleri ve yakın arkadaşları katıldı. Arayı çok açmadan önümüzdeki yaz evlenmeyi planlayan çifte, ben de bir ömür mutluluklar diliyorum.



FAHRİ TURİZM ELÇİLİĞİNE DEVAM

2015 yılında İngiliz film yapımcısı Patrick Meehan ile evlenen ve Londra'ya yerleşen Berna Uyanoğlu, bir nevi ülkemizin fahri turizm elçiliğine soyunmuş durumda. Geçen ay eşi ile birlikte Versace'nin veliahdı Francesca Verseca ve eşi Christhoper Leoni'yi Bodrum'da teknelerinde ağırlayan Berna Hanım, kısa bir süre için eşi ile Londra'ya dönmüştü.

Geçen hafta tekrar Bodrum'a gelen çiftin yanında yine yurtdışından önemli misafirleri vardı. Sezonun son günlerini de fahri turizm elçiliği yaparak geçiren Berna Uyanoğlu- Patrick Meehan çifti, turizmimize katkıda bulundukları için takdiri hak ediyor.



TEF ÇALIP İLAHİ SÖYLEDİ

İş insanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızı Elif Boyner, geçen yıl radikal bir karar alıp ata topraklarına, Eskişehir'in Sazak Köyü'ne yerleşmişti. İstanbul'daki lüks yaşamı terk eden ve köye dönüşü özendirmeye çalışan Elif Boyner, köyde geçirdiği zamanlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Şalvarını giyip bazlama yapan, ahıra girip süt sağan Elif Boyner, önceki gün de tef çalıp Resul Kızı Fatıma ilahisini söyledi. Gezgin Sokak Felsefecisi Ali Naki Gündoğan'ın da sazı ve sesi ile eşlik ettiği Elif Boyner'in performansı çok iyiydi doğrusu.