İş insanı Caner Karaloğlu ile 2017'de evlenip 2020'de boşanan İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, boşanma sürecinde sorun yaşadığı Tuba Ünsal'a, önceki akşam sosyal medya hesabından verdi veriştirdi!

Mas, boşanma sürecinde, Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal ile davalık olmuştu. Mas, Tuba Ünsal için "Yaratık" ve "Hamamböceği" gibi ağır benzetmeler yaptı. Elisabeth Mas'ın o dönem çok canı yanmış olmalı ki, beş yıl sonra bile hıncı geçmemiş. Bakalım, Ünsal'dan Mas'a bir cevap gelecek mi?



İŞTE AYRILIĞIN GERÇEK NEDENİ

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkının bitme sebebinin ne olduğu, hem sosyetede hem de sanat dünyasında Top 10'da bir numarada! Ayrılığı ihanete bağlamaya çalışanlar var ama yanlış.

Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, ayrılık sebebi Hande Erçel'in evlenme isteğiymiş. Özellikle son dönemde her fırsatta 'evlilik' kelimesini dillendirince Hakan Sabancı da, çok sevmesine rağmen Hande Erçel'le 'yollarını ayırmış.

Arzu Sabancı'nın bu evliliğe onay vermeyeceği ortadayken Hande'nin evlilikte ısrar etmesi ilginç tabii. Demek ki Hande, "Evlilik yoksa ben de yokum" demiş ve ikili arasında ayrılık yaşanmış.



İLK KEZ ERKEKLER İÇİN TASARLADI

Şimdiye kadar dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının da aralarında olduğu hemcinsleri için mücevher tasarlayan Ece Şirin, ilk kez erkekler için bir koleksiyon hazırladı.

Erkek koleksiyonunu, yalnızca bir mücevher değil; ruh için kutsal bir zırh, içsel liderliğe bir çağrı olarak sunduğunu söyleyen Ece Şirin, yeni cicilerini Bodrum'da tanıttı.

Hayat arkadaşı Cemil Dinçmen ile birlikte davete ev sahipliği yapan Şirin'i bu mutlu gününde Ayşe- Ece Ege kardeşler, Ozan-Bahar Şer, Nilüfer Ademoğulları, Fatma Semiz ve Sabina Rahimova gibi iş, sanat ve moda dünyasının ünlü isimleri yalnız bırakmadı.