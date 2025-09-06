Arzu Sabancı, ortanca oğlu Hakan Sabancı'yı, Hande Erçel'den ayırdığı iddialarını yalanladı ancak buna pek inanan olmadı. Bu arada Arzu Sabancı'nın gelini Nazlı Sabancı'yla ilgili 'müjde'li bir haber kulağıma geldi.

Hatırlarsanız, Arzu Hanım'ın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca Nazlı Sabancı ile evliliği bitme noktasına gelmişti.

Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Hanım, evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf etmiş ve başarmıştı.

Öğrendim ki, Arzu Hanım'ın adını taşıyan bir kızları olan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, ikinci çocuğa karar vermiş.

Hatta son günlerde Nazlı Sabancı'nın hamile olduğu konuşuluyor ama bu doğru değil ancak ikinci bebek kararını verdikleri kesin. Bu kararda Arzu Hanım'ın büyük etkisi olduğunu duydum.

Bir çocuk daha olursa bundan sonraki krizleri daha rahat aşabileceklerini düşünüyormuş. Anlayacağınız, ortanca oğlunun evlenmesini engellediği iddia edilen Arzu Hanım, büyük oğlunun evliliğini korumak için var gücüyle çalışıyor.



LONDRA'DAKİ OTEL TÜRKLERE GEÇTİ

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 13 oteliyle hizmet veren Burak Kaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu grup, önceki yaz Londra'da otel satın almıştı. O dönem karşılaştığım Burak Bey, İngiltere'de bu çapta otel yatırımı yapan ilk Türk turizm firması olduklarını söylerken çok mutlu, gururlu ve heyecanlıydı.

Dün telefonda konuştuğum Burak Kaya, Londra'nın en prestijli bölgelerden King's Cross'taki otelin yönetiminin kendilerine geçtiğini söyledi. Londra'da Türk misafirperverliğinin en güzel örneğini sunacaklarını belirten Burak Kaya yine çok mutlu ve heyecanlıydı. Hayırlı olsun...



ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Sosyetik iç mimar Alara Koçibey, alışık olmadığımız bir hareket yapıp önceki gün sosyal medyada sevgilisi Eren Morova ile fotoğrafını paylaştı! 2011'de boşandığı firari Cem Uzan'dan olan çocukları Yasmin Paris ve Renç Emre de yanlarındaydı. 1973 doğumlu Eren Morova ile kendisinden 10 yaş büyük

Alara Koçibey'in aşkı, Koçibey'in Cem Uzan'la boşanma davası devam ederken Şubat 2011'de başlamıştı; haberi de ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Yaklaşık 14.5 yıllık beraberliklerinde herhalde bu bir ilk. Alara Hanım, bunca yıl sonra böyle bir paylaşım yaptığına göre acaba ilişkilerini resmiyete dökmeye mi karar verdi!



GENÇLER DUYGULANDIRDI

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa turnesine çıkan Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nı, Hamburg'daki konserinde yalnız bırakmadı.

Genç yetenekler, hafta içi Schleswig- Holstein Müzik Festivali kapsamında Hamburg'daki Elbphilharmonie'de sahneye çıktı. Konseri en önden izleyen Güler Sabancı "Genç yeteneklerimizle gurur duydum. Unutulmaz bir gece yaşattılar. Alman seyirciler ayakta alkışladı. Çok duygulandım" dedi. Ben de gençlerimizi tebrik ediyorum.



ASLİ GÖREVİ ÇOK YORMUŞ!

"Okul oryantasyonuna gidiyorum, şöyle yoğunum, böyle yoğunum" diyen influencer annelerle dolu bir Instagram vardı bu hafta! Okulun ilk haftasında çocuklarına destek olmak için yıllardır her annenin yaptığı bir şey bu. Bu konuyu bile içerik haline getirdiler ya pes doğrusu!

Rachel Araz Kiresepi de onlardan biri. Önceki gün çektiği videosunda oryantasyon kombinini paylaşıp yoğunluğundan dert yanıyordu. "Çok yorucu bir gündü, bir Galia'nın oryantasyonu, bir Lionel'in oryantasyonu, anne tanışmaları falan, çok yoğun bir gündü" diyordu. Bir annenin asli görevinden bu kadar dert yanmasına şaşırdım. Allah başka dert vermesin!



CESUR VE GÜZEL

Sosyetenin, moda dünyası ve sosyal medyanın tanınmış isimlerinden biri olan, tarzıyla da çok beğenilen Dila Tarkan Doğruer'in bu görünümü kesinlikle yaz enerjisini yansıtıyor. Neon yeşil tonundaki derin dekolteli elbise, hem iddialı hem de feminen bir duruş sergiliyor. Asimetrik kesim ve yırtmaç detayı, görünümüne bir dinamizm katmış.

Yanında taşıdığı limon desenli örgü çanta ise kıyafetin havasını daha eğlenceli hale getirmiş. Tek eleştirim saçlarına... Biraz daha özenli dalgalarla şekillendirilse ya da ıslak saç modelini daha özenli yapsa kombini çok daha güzel tamamlanabilirdi. Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Genel olarak cesur ve yaz ruhunu taşıyan bir stil; bravo...

TREND RADARI





2025 sonbahar-kış sezonu, zamansız çizgileri, modern yorumlarla yeniden günümüze taşıyor. Puantiye deseni, sofistike elbiselerden romantik bluzlara uzanarak retro bir tazelik katıyor.



Renk paletinin yıldızı bu yıl mor. Derin mürdümden canlı lavantaya uzanan tonlarıyla asaleti, cesareti ve sezonun dramatik ruhunu tek hamlede vurguluyor.



Minimal siluetler ise bu yıl abartıdan uzak ama aksesuarlarla zenginleşen bir ifadeye sahip; iri tokalı kemerler, heykelsi takılar ve küçük ama etkili çantalar öne çıkıyor.