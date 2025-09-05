Bu kez dedikodu gerçek çıktı ve İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan boşandı. Açıklama da Yasemin Özilhan'dan geldi ve 14 yıllık evliliklerini, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşarak sona erdirdiklerini söyledi.

Açıklamasında, 'ihanet' ve 'aldatma' iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yasemin Hanım, "İzzet ile yollarımızı ayırsak da çocuklarımız için ebeveynlik sorumluluğumuzu, her zaman ortak anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz" dedi.

Özetle 'dostça ayrıldıklarını' söyleyen Yasemin Ergene (Kızlık soyadı) ile İzzet Özilhan, bunun ilk sınavını 20 Eylül'de verecek. Çünkü 20 Eylül'de İzzet Özilhan'ın ablası Türkan Özilhan'ın oğlu Tuncay Tacir'in düğünü var.

Bakalım Yasemin Hanım düğüne davet edilecek mi, edilirse gidecek mi? Eğer dostça boşandılarsa 14 yıllık akrabalık ilişkisine hürmeten Yasemin Hanım'ın davet edilmesi ve onun da düğüne gitmesi gerek.

Tersi olursa, Yasemin Hanım'ın açıklamalarının da bir anlamı kalmayacak. Ve bence 'ihanet' ve 'aldatma' dedikoduları da devam edecek.



KUTLAMA İÇİN LONDRA'YA GİDİYORLAR

Ünlü sunucu Saba Tümer'in modacı kardeşi Eda Tümer de, bu hafta sonu '50'ler Kulübü'nün bir üyesi olacak. Eylül 2021'den bu yana flört ettiği sevgilisi Taha Tatlıcı'nın, Eda Hanım'ın bu özel yaşını unutulmaz kılmak için dillere destan bir kutlama organize ettiğini duydum. Doğum günü kızı Eda Hanım ve Taha Bey, bugün, yaklaşık 30 dostuyla birlikte kutlama için Londra'ya uçuyor.

Taha Bey, Eda Hanım'ın 50. doğum gününü kutlamak için Londra'nın en popüler mekanlarında yer ayırttı. Yeni yaşına, çok özel bir kutlama ile girecek olan Eda Hanım'a ben de sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.



KONSER MEKANI DEĞİŞTİ

Guns N' Roses ve Justin Timberlake gibi dünyaca ünlü isimler bu yaz İstanbul'a gelip kulaklarımızın pasını silmişti. Sırada ise yine dünyaca ünlü bir isim olan İngiliz sanatçı Robbie Williams var. Robbie Williams, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla 7 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak. Bu özel konser için bilet alanlara bir uyarım var. İTÜ Stadyumu'nda yapılacağı duyurulan konserin mekanı değişti. Robbie Williams'ın konseri, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunan Ataköy Marina'da yapılacak, aklınızda olsun...



YENİ YUVA KURUYORLAR

Eylül 2014'te nikah masasına oturan Talat-İpek Abdik çifti, mutlu evliklerini 2016'da kızları Selin, geçen yıl da oğulları Kerim ile taçlandırmıştı. Ülkemizin önde gelen tekstil markalarından birinin patronu olan Yalçın Ayaydın ile eşi Tunay Hanım'a ikinci kez torun mutluluğu yaşatan Abdik çiftinin yuvalarını değiştireceğini öğrendim.

Yıllardır Emirgan'da oturan çift, Etiler'deki ünlü rezidanstan daire satın almış. İpek Abdik, bugünlerde evin dekorasyonuyla ilgileniyormuş, bir aya kadar da yeni yuvalarına taşınacaklarmış.