Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in hayalleri suya düştü! Okumuşsunuzdur; Şevval'in bindiği, sevgilisi Burak Ateş'e ait otomobilin camındaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazısı olay olmuş ve sevgilisi ve şoförü hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Bu olay sevgilisinden çok kendisini etkiledi! Çünkü ilk kez iş hayatına atılan ve bir giyim markası kuran Şevval, önceki gün lansmanını yapacaktı. Birçok ünlü dostunu da lansmana davet eden Şevval'in hevesi kursağında kaldı. Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti ama tarih vermedi. Bence bu lansman hiç yapılmayacak. Çünkü bu işe, tekstilci olan sevgilisi Burak Ateş'in desteğiyle girmişti. Bu gelişmeler üzerine sanırım marka sahibi olma hayali de suya düşmüş oldu!

AYNI KADERİ YAŞADI

Bu arada şimdi araları kötü olsa daeski kankası Şeyma Subaşı da aynı kaderi yaşamıştı. 2022'de Şeyma da bir spor giyim markasıyla anlaşmış, hem marka yüzü olmuş hem de kendi adıyla özel bir koleksiyon hazırlamıştı. Davetiyelerini gönderdiği lansmana hazırlanırken o zaman sevgilisi olan, Mısırlı ex eşi Mohammed Alsaloussi ile yasaklı madde kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkınca, marka lansmanı iptal edip Şeyma ile sözleşmesini bitirmişti. Böyle sansasyonel isimlerin ciddi işlere girmesini de anlayamıyorum, olmuyor işte...



KADINLARA İLHAM VERECEK

Türkiye'nin öncü kadın liderliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği platformu 'Işıldayanlar'ın dördüncü konferansı, 15 Ekim'de İş Sanat'ta gerçekleşecek. Yine dünya çapında ses getiren konuşmacıları ve kadınları güçlendiren markaları bir araya getirecek etkinliğin bir de sürprizi olacak.

Türk müziğinin efsane ismi Semiramis Pekkan da etkinlikte ışıldayacak! Yıllar sonra ilk kez bu etkinlikte sahneye çıkacak olan Pekkan, konferansın kapanış oturumunda da yer alacak. "Işıldamak" teması üzerine yapacağı konuşmasıyla kadınlara ilham vereceğine şüphem yok.



KİLYOS'TA BÜYÜK HEYECAN YAŞANIYOR

Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Türkiye'de yıllardır kiteboard adıyla tanınan spor, kitefoil adıyla olimpik disipline taşındı ve Kitefoil Masters Dünya Şampiyonası ilk kez Türkiye'de gerçekleşiyor.

Bunun gerçekleşmesinde en büyük pay, ilk kiteboard sporcusu Bilge Öztürk'e ait. Bu sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayan Öztürk'ün sahibi olduğu Kilyos'taki kite kulübü, şampiyonaya ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın dört yanından gelen sporcuların yarıştığı heyecan dolu şampiyonanın açılış partisi vardı. Pek çok ünlünün açılışına katıldığı şampiyona 14 Eylül'e kadar devam edecek.