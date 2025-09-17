Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, torunları beşledi! Oğlu Alican ve gelini Miray Hanım sayesinde Mart 2018'de ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da da ikinci torunu Selin'i kucağına alan Ağaoğlu'na ilk erkek torun sevincini ise 2021'de kızı Sena Kırcal yaşatmıştı.

Koray Kırcal ile evli olan Ağa'nın kızı Sena Hanım, ilk oğlu Koray'ın (Babasının adını taşıyor) ardından 2023'ün başında ikinci oğlu Koraslan'ı dünyaya getirmişti. Sena Kırcal, önceki gün de bir bebek dünyaya getirdi ve yine oğlu oldu. Bu kez oğullarına Korhun adını veren Sena- Koray Kırcal çifti, böylece Ağa'ya üçüncü erkek torunu vermiş oldu.

Sena birer yıl arayla üçüncü çocuğunu kucağına alırken Ağa'nın oğlu Alican, iki kızdan sonra durmuştu. Ali Ağaoğlu'nun torunları için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı hepimizin malumu. Kız torunları doğduğunda 280 metrekarelik birer lüks daire hediye eden Ali Ağaoğlu, ilk erkek torunu Koray'a ise villa hediye etmişti. Koraslan'a da doğar doğmaz lüks bir daire veren Ali Ağaoğlu'nun geleneği bozmayıp Korhun'a da bir villa veya daire hediye edeceğine eminim.



KENDİ MARKASIYLA ALMANYA'YA GİRDİ

Amerika'dan getirdiği kahve markası ve pastane ile Türkiye'de büyük başarı elde eden genç iş insanı Mehmet Dinçerler, kendi kahve markasını kurdu. Hem de Almanya'da! Dinçerler, markasının ilk kafesini hafta sonu Berlin'de açtı. Şehrin en gözde semti Mitte'deki kafenin açılışında ben de vardım.

Orada sohbet ettiğimiz Mehmet Dinçerler, "Türkiye'de edindiğimiz bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızla bu kez Almanya'da kendi markamızı hayata geçirdik" dedi. Z kuşağını hedeflediklerini belirten Dinçerler, kafesinin tasarımı, müziği ve dinamik atmosferiyle Berlin'in alternatif ve genç ruhuna hitap edeceklerini söyledi. Bu arada hedefi de belli; kısa sürede Berlin'de 10 şube ve ardından Avrupa'ya yayılmak... Umarım kısa sürede hedeflerine ulaşır.

MÜZELİK ESERLER MÜZAYEDEYE ÇIKTI

Müzayedeler, ara verdiği yaz mevsimin ardından hızla start aldı. En çok müzayede düzenleyen şirketin ikinci kuşak temsilcisi Olgaç Artam, geçen hafta sonu startını verdiği 401. müzayedeleri için müzelik eserler toplamış.

Türk resim sanatının erken dönemlerinden günümüze uzanan zengin seçkisiyle öne çıkan müzayedede, Burhan Doğançay, Mahmut Cuda, Nurullah Berk, Avni Arbaş ve Abidin Dino'nun eserleri yer alıyor.







21 Eylül'de sona erecek müzayedenin lokomotifleri ise Nurullah Berk ve Burhan Doğançay'ın eserleri.

SANAT TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

İstanbul'daki sanat sezonu, resimleri kadar fotoğrafları, kolajları, videoları ve yerleştirmeleriyle de büyük ilgi gören ünlü sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin sergisiyle başladı.

40 yılı aşkın üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Batıbeki'nin "Sound of Silence" adını verdiği sergisi, hafta sonu bir davetle açıldı. Bir galeride sanat tutkunları ile buluşan serginin açılış davetine ünlü isimler katıldı. Batıbeki'nin eserleri, 1 Kasım'a kadar görülebilecek; bilginize...