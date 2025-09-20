Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, doğumuna bir ay kala Şamdan Plus'ın objektifinin karşısına geçmiş ve hem özel pozlar vermiş hem de annelik heyecanını paylaşmış. İş insanı Ural Kaspar ile evli olan ve kız annesi olmaya hazırlanan oyuncu, "İçimde büyüyen bir canı hissetmek tarifsiz bir duygu. Merak, heyecan, şükür ve biraz da tatlı bir kaygı hepsi bir arada.

Kızımızı kucağıma alacağım anı düşündükçe heyecanlanıyorum, içim kıpır kıpır oluyor. Onu koklamayı, dokunmayı, gözlerine bakmayı sabırsızlıkla bekliyorum" demiş.

Hamileliğinin iyi geçtiğini de belirten oyuncu, bu süreçte en çok erik, börülce, pancar ve karpuz yediğini de sözlerine eklemiş. Almanya'da doğup büyüyen Helvacıoğlu, oyuncu olmak için İstanbul'a gelmesinin hayatının dönüm noktası olduğunu ve ikinci dönüm noktasının da kızının doğumu olacağını belirtmiş. Bu sözlerine bakılırsa anne olmayı çok istediği ve iyi bir anne olacağı belli olan Helvacıoğlu, kızını sağlıkla kucağına alır inşallah.



JAPON PRENSESE TÜRK KAHVALTISI

Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, ülkemizin fahri tanıtım elçisi gibi çalışmaya devam ediyor. Demet Hanım, daha önce Colin Powell, Oprah Winfrey, Madeleine Albright gibi isimleri ağırladığı yalısında bu kez Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı konuk etti.

Demet Hanım, geleneksel Türk kahvaltısı ile ağırladığı prensese, sonra Saffet Emre Tonguç'un rehberliğinde, tarihi yalısını gezdirdi. Ardından Japonların geleneksel çay seremonisi eşliğinde sohbete devam ettiler. Demet Hanım konuğunu, geleneklerimizden biri olan diş kirası olarak kadın üreticilerin el emeği ürünlerinden hediye ederek uğurladı.



BUGÜN ÜÇ DÜĞÜN VAR

Bugün biri İstanbul'da, diğer ikisi Bodrum'da olmak üzere üç sosyete düğünü var! 'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Tuncay Özilhan'ın kendi adını taşıyan torunu Tuncay Tacir, Haliç kıyısındaki ünlü otelde Öykü Albayrak ile vuslata erecek.

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz mimar Moris Kohen ile meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu, Bodrum'da, Volkan Büyükhanlı'nın otelinde eğlenceli bir düğün yapacak. Atilla-Betül Türkmen'in oğulları Yaman da yine Bodrum'da ünlü bir davet mekanında evlenecek. Günlerdir sanat peşinde koşan ve düğünle haftayı bitirecek sosyete pazar günü evden dışarı çıkmaz artık herhalde!



MUHABİRİN SORUSU DUMUR ETTİ!

Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Nilperi Şahinkaya, bir mesajıyla sevenlerini endişelendirmişti. Bir süre sonra sildiği paylaşımın ardından oyuncunun hayatından endişe edilmişti! Nilperi, hafta içinde katıldığı bir davette iddialara açıklık getirdi. "İlk kez bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Ve maalesef insan bazı acıların içinde kaybolabiliyor ve dürtüsel davranıyor.

Yani o anda öyle yazdım, onu paylaştım ama öyle böyle bir durum söz konusu değil" dedi. Belli ki zor zamanlardan geçiyor, dik durmaya çalışıyor. Ancak nezaketini bozmadan sorulara cevap veren Nilperi'ye, bir muhabirin sorduğu soru herkesi dumura uğrattı! "Hiç canınıza kıymayı düşündünüz mü?" diye sordu muhabir; pes doğrusu! Tamam, gazeteci her şeyi sorar ama bu kadar da değil.



TRENDİ ŞIKLIĞINI AYAKKABI BOZMUŞ

İstanbul'daki sanat sezonunun başlangıcını yapan Kezban Arca Batıbeki'nin sergisinin açılış davetinde gördüğüm oyuncu Dolunay Soysert, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Dolunay Soysert, davet için sezonun öne çıkan desenlerinden biri olan puantiyeli bir elbise giymiş.

Midi boy elbisesi oldukça sade ve zarif bir kesime sahip. Ünlü oyuncu, bu elbiseyi hareketlendirmek için de gayet başarılı seçim yapmış; altın ve bej renklerde aksesuarlar takmış. Tek hatası ise ayakkabı modeli olmuş! Bu bot kesimli ayakkabı, midi boyun altında Dolunay Soysert'i olduğundan kısa göstermiş. Aynaya baktığında bunu göremedi mi acaba!

TREND RADARI



Bu sezon natürel tonların yanı sıra, ara ara ortaya çıkan pastel tonlar olacak. Bunlardan biri de yeşil. Bu sezon sonbaharın karanlık görünümü bu renkle yumuşuyor.

Büyük statement takılar geri gelirken, bunların arasından en öne çıkan olanlar küpeler oluyor. İnci ve renkli taşlarla bir araya gelen altın ve gümüşler retro silüetlerde de karşımıza çıkacak.

İnce gözlükler sonbaharda kalınlaşmaya daha göze görünür hale geliyor. Koyu kemik çerçeveler, renkli şeffaf camlarla buluşacak.