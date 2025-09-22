İstanbul Bienali ile eş zamanlı sergi açmak için sıraya giren sanat galerisi, Brüksel merkezli sanatçı ikilisi mentalKLINIK'in yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Serginin açılışına, galerinin sahibi Murat Pilevneli ile 2023'de sürpriz bir şekilde ayrıldığı ama çalışmaya devam ettiği eski sevgilisi Aslı Pamir birlikte ev sahipliği yaptı.

Davetin konukları arasında, Murat Bey'in Aslı Pamir'den ayrılıktan üç ay sonra aşk yaşamaya başladığı, dokuz ay sonra da evlendiği eşi Senem Özgeren Pilevneli de vardı.

Davette, Pilevneli'nin eski sevgilisi ile yeni eşinin bir araya gelmesini konuşulurken içeri ünlü oyuncu Tuba Ünsal girdi. Murat Pilevneli'nin 2010 ile 2012 arasında evli kaldığı ve çocuğunun annesi olan eski eşi Tuba Ünsal'ın da davetlilerin arasına katılmasıyla sergi açılışı iyice ilginç hale geldi. Daha da ilginci, Tuba Ünsal'ın davete, sevgilisi Emir Ulusoy ile gelmesiydi! Dolayısıyla davette, sanattan çok eski sevgili, eski eş ve yeni eşin bir araya gelmesi konuşuldu. Birçok konuk "İşte medeniyet bu" derken bazıları da bu durumu şaşkınlıkla izledi!



'DOSTLUK' YALANMIŞ!

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıklarını açıklarken "Dost kalacağız" demişti. Ben de 20 Eylül'de, 14 yıllık görümcesi Türkan Özilhan'ın oğlu Tuncay Tacir'in düğünü olduğunu, o gün ilk sınavlarını vereceklerini ve dost kalıp kalmadıklarını anlayacağımızı yazmıştım.

Cumartesi akşamı yapılan düğünde Yasemin Ergene yoktu.

Yasemin Hanım, düğünden bir gün önce de eski kayınvalidesi Emine Özilhan'ı sosyal medyada takipten çıktı. Demek ki, "Aldatma ve ihanet yok, dostça boşandık" diyen Yasemin Ergene doğruyu söylememiş. Yoksa 14 yılın hatırına düğüne giderdi herhalde.



SANAT TUTKUNU ÜNLÜLER BULUŞTU

Son bir haftadır neredeyse sadece sanat aktivitelerinde sosyalleşen İstanbul'un elitleri, cuma günü de çok konuşulan bir sergideydi. Nisa Savaş'ın kurucusu olduğu Akaretlerde'deki Vision Art Platform'daki, Çağrı Saray'ın 'Rooms of Spleen' adlı sergisinden bahsediyorum.

Yasemin Gebeş - Fatma Özel

House Beautiful dergisi ve Vision Art Platform ev sahipliğindeki bir davetle açılan sergi, sanat tutkunu birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Fatih Savaş

Resim, desen, fotoğraf ve videodan üretilmiş işlerin dört ayrı bölümde buluştuğu, 'hüzün' kavramını farklı yönleriyle ele alan sergi 7 Kasım'a kadar açık; kaçırmayın.