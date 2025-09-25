Yaklaşık iki yıl süren çekişmeli boşanma davalarında birbirlerini gözünü oymaya çalışan Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu, 16 Temmuz'da boşanmıştı. Geçen hafta basına yansıyan boşanma haberinin ardından suların durulduğunu düşünmüştüm ama işler yine çirkinleşecek gibi gözüküyor!

Önceki gün konuştuğum Doğukan Dudaroğlu, '3 kuruşluk' manidar tazminat davasını kaybetse de, mahkemenin uzun süredir göremediği kızı Zeynep Lia'yı iki haftada bir yatılı olarak kendisinde kalmasına izin verdiği için kararı istinafa götürmeyeceğini söylemişti.

Ancak dün öğrendim ki, Alara Mildon kararı istinafa taşımış! Dilekçesinde; mahkemenin verdiği, kızları Zeynep Lia'nın iki haftada bir yatılı olarak babası Doğukan Dudaroğlu'nda kalması kararının kaldırılmasına istemiş! Pes doğrusu! Önceki günkü yazımda, çiftin artık kızları için daha 'sorumlu' davranmasını temenni etmiştim ama maalesef bu hiç olmayacak gibi gözüküyor.



YALIDA MEVLİTLE ANDILAR

Sosyetenin sevilen isimlerinden Ender Mermerci'nin eşi, üç kızının babası Mehmet Ata Mermerci 1992 yılında vefat etmişti. Ender Hanım 63 yaşında vefat eden eşi Mehmet Ata Mermerci'nin 33. ölüm yıldönümü için Vaniköy'deki yalısında mevlit okuttu.

10 yaşında kaybettiği babası için her fırsatta "Mehmet Ata Mermerci'nin kızı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Derin Mermerci, annesinin 33 yıldır, babasının ölüm yıldönümünde okuttuğu mevlit için hazırlanan masanın ve kavrulan helvanın videosunu çekip sosyal medyasından da paylaştı. Allah kabul etsin.



ÖRNEK ANNE

Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay, önceki yıl Real Madrid'e transfer olunca, Madrid'i komşu kapısı yapmıştı. Geçen yıl da kızı İrem Kutluay, İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'ne kabul edilince, İstanbul-Madrid- Exeter arasında mekik dokumuştu.

Yaz tatili bitti ve Demet Şener yine yollara düştü! Bu yıl yurdunu değiştiren kızı İrem'e yardımcı olmak için Exeter'e giden Demet Şener, ekimin ikinci haftasında da oğlunun yanına Madrid'e gidecekmiş. "Anne olarak benim için en önemli şey, çocuklarımın mutluluğunu ve heyecanını paylaşmak ve onlara sonsuz destek olmak" diyen Demet Şener'in anneliğine kocaman alkış.



Bu yıl 20'ncisi düzenlenen, dünyanın en büyük amatör golf turnuvalarından BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri, büyük bir heyecana ve rekabete sahne oldu. Mart 2026'da, Güney Afrika'da gerçekleştirilecek BMW Golf Cup Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek golfçüler belli oldu.

Onlardan birinin de Mert Bayır olduğunu öğrendim. Doğrusu, Mayıs 2022'de tasarımcı Serra Türker ile evlenen Mert Bey'in kayınpederi Ali Nuri Türker'in iyi bir golfçü olduğunu biliyordum ama Mert Bey'den haberim yoktu. Demek ki, Ali Nuri Bey, kendi gibi golf tutkunu bir damat bulmuş.