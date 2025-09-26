2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, uzun süren boşanma dedikodularının ardından önceki ay resmen boşanmıştı. Önce ayrılık, devamında da boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen çiftten, adı aşk dedikodusuna ilk karışan Anıl Altan olmuştu. Boşanmanın ardından "Aşka kapalı değilim" diyen Altan, dört gün önce tasarımcı Tilbe Çakır ile objektiflere yakalanmıştı.

"Bu değişime ayak uydurmaya ve Akil'in de aşık olduğunu öğrendim. Evet yanlış okumadınız... Sözüne güvendiğim bir arkadaşım, Akil'in, menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığını söyledi. Hatta onları, sanatçımenajer ilişkisini aşan çok samimi şekilde gözleriyle gördüğünü de ekledi. İki ay önce boşanan Akil ile Altan'ın hemen yeni aşklara yelken açtıklarına bakılırsa evliliklerinin boşanmadan çok önce bittiği anlaşılıyor. Yoksa yeni aşk için bu kadar hızlı davranmazlardı herhalde!!!



LÜBNANLI SEVGİLİSİYLE İLK FOTOĞRAF

Her yaz başı, özellikle lahmacun fiyatı dillere dolanan, Bodrum'un sembol mekanının sahibi Sahir Erozan şaşırttı! 66 yaşındaki Sahir Erozan'ın, kendisinden 35 yaş küçük olan Dubai'de yaşayan Amel adlı Lübnanlı bir sevgilisi olduğunu hep duyardım.

Ancak hiç fotoğraf çektirmedikleri için şimdiye kadar sevgilisini görmek kısmet olmamıştı. Sahir Bey, kuralını bozdu ve sevgilisi Amel ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bunu neye yormalı bilemedim! O da yakın dostu Menderes Utku gibi, Lübnan'dan gelin getirmeye karar verdi de, o yüzden mi fotoğrafını paylaştı acaba. Yakında öğreniriz.



MİSTİK TAŞLARDAN SIRA DIŞI KOLEKSİYON

Kısa süre önce sosyal medyada kurduğu kanalıyla adından söz ettiren akademisyen ve marka yaratıcısı Fatoş Altınbaş, çok heyecanlı. Çünkü bambaşka bir koleksiyon hazırlamış ve 1 Ekim'de Kuruçeşme'de vereceği davetle cemiyetten dostlarına tanıtacakmış.

Fatoş Hanım'ın, Bali ve Hong Kong'dan getirdiği, mistik enerjisi olduğuna inanılan taşlardan hazırladığı koleksiyonunun tespih ve kolyelerden oluştuğunu öğrendim. Özlellikle tespihlerini merak ettim doğrusu.



BU KEZ MODA İÇİN BULUŞTULAR

Son dönemde sadece düğün ve sanat etkinliklerinde sosyalleşen ünlü isimler, önceki akşam dünyaca ünlü İsveçli moda markasının iddialı ve yaratıcı koleksiyonlarından birinin yeni sezon lansmanında buluştu. Sao Paulo'nun kültürel çeşitliliği ve Stockholm'ün yalın minimalizminden ilham alan koleksiyonu ilk görenler arasında, Mihre Mutlu, Buse Terim, Gülcan Arslan ve Özge Ulusoy gibi pek çok isim vardı.

Lansmana markanın Yunanistan ve Türkiye pazarlarından sorumlu moda iletişim müdürü Pelin Atay Kuran ve Türkiye'nin yeni ülke satış müdürü olarak atanan Ricardo Valente Da Conceicao ev sahipliği yaptı.