Kıbrıslı ünlü şarkıcı Buray'ın, sosyetik güzel Mina Soyak'ı hafta sonu ailesinden istemeye gideceğine dair bomba bir haber düştü kulislere cuma günü! Köklü bir holdingin patronu olan Erkut Soyak'ın 2012 yılında boşandığı Aslı Pehlivanlı'dan olan kızı Mina'nın bir şarkıcıya gönül vermesi tabii ki bomba bir haber ama doğru olsaydı!







Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, ortada ne aşk varmış ne de isteme! Mina'nın babası Erkut Soyak'ın bu isteme işinden haberi bile yokmuş! Mina Soyak da, bu haber üzerine arayıp soranlara, Burak'ı tanıdığını ama aralarında arkadaşlıktan öte bir durum olmadığını söylüyormuş.







Bu arada iş ve moda dünyasında başarılı bir isim olan Mina Soyak, 2022'de aşk yaşamaya başladığı teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yaz sonunda nikah masasına oturup, Roma'da da düğün yapacaklardı. Fakat Mina nikaha günler kala nişanı atmıştı. Acaba bundan dolayı mı dedikoducular böyle bir dedikodu çıkardı ve haberi yapan arkadaş da sorup soruşturmadan üzerine atladı! Neyse gerçeği yine benden öğrenirsiniz...







BİRİNCİ YILA ÇOK ÖZEL ETKİNLİK

İspanya'nın en çok satan dikiş ve moda trendleri dergisi Patrones, Türkiye'deki ilk yılını unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Patrones Türkiye'nin birinci yaşına özel düzenlenen projede; Tuba Ergin, Cihan Nacar, Fırat Neziroğlu, Zeynep Erdoğan, Neslişah Yılmaz, Züleyha Kuru ve Emre Erdemoğlu gibi Türkiye'nin önde gelen tasarımcıları, derginin farklı sayılarından seçtikleri modelleri kendi yorumlarıyla yeniden tasarladı. Moda ve dikiş dünyasından influencer'ların, tekstil ve kozmetik sektöründen birçok önemli ismin katıldığı etkinlik, aynı zamanda katılımcılara keyifli deneyimler sundu.







ORDULU KADINLAR İÇİN GÖREV BAŞINDA

Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, gerek sosyal projelerle gerekse iş alanında kadınlara destek olmaya devam ediyor. Sahip olduğu online satış sitesi aracılığıyla kadın üreticilere pazar yaratan Demet Hanım, bu amaçla özel işbirlikleri de yapıyor. Demet Hanım, bu işbirliklerine bir yenisini daha ekledi ve Ordu Büyükşehir Beledi Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bir protokol imzaladı. Ordu'da imzalanan protokol ile Ordulu kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği ürünleri Demet Hanım, online satış sitesiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya satacak. Demet Hanım'ın gönlüne ve emeğine sağlık...

