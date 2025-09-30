Şubat'ta vefat eden Türkiye'nin ilk kadın golfçülerinden olan ve bu spora büyük katkı sağlayan Beyhan Benardete'nin adı golf sahasında yaşayacak. Kemer Golf Kulübü'nün, üyesi olan merhum Beyhan Benardete için büyük bir vefa örneği gösterdiğini öğrendim.

Hafta sonu kulübün Kemerburgaz'daki sahasında düzenlenen turnuvaya katılan bir arkadaşım, yanda gördüğünüz fotoğrafı gönderince gerçekten duygulandım. Kulüp, sahanın 12. deliğine, üzerinde Beyhan Benardete'nin fotoğrafı olan kocaman bir tabela asmış.

Üzerinde de Türkçe ve İngilizce "Golf sahasında gerçekleştirdiği her 'Longest Drive' ile sahamızda iz bırakan Beyhan Benardete'yi sevgiyle anıyoruz" yazıyor. Kulübün, Beyhan Hanım'ı onurlandırıp adını yaşatmak için yaptığı bu jest, turnuvaya katılanları hem çok mutlu etmiş hem de çok duygulandırmış. Beyhan Benardete'yi unutmayan ve unutturmayacak olan kulüp yöneticilerinin gönlüne sağlık.



YÜRÜYÜŞÜN YERİNİ SESSİZLİK ALDI

Nazire Dedeman Çağatay, 28 Eylül 1993'te, arkadaşının silahından çıkan mermiyle 17 yaşında ölen oğlu Umut'un adını yaşatmak için Umut Vakfı'nı kurmuştu. 2019'da vefat edince vakfın başına kızı Özben Önal geçmişti.

Özben Hanım, annesinin başlattığı 28 Eylül'deki "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü"nü devam ettirmişti. Ancak bu yıl o yürüyüş yapılmadı. "Umut Vakfı olarak bu kez 'sessiz yürüyüş' yerine 'sessiz protesto'ya karar verdik" diyen Özben Hanım, silaha erişimin zorlaştırılmasını, etkili denetim ve caydırıcı cezalar uygulanmasını talep ettiklerini yineledi. Umarım sessiz protestoları karşılığını bulur.



EĞLENCELİ DÜĞÜN DENİZDE SONA ERDİ

İlk evliliğini 2015'de Anıl Karaca ile yapan, bir yıl sonra boşanan modacı Gamze Saraçoğlu (45), haziran ayında da, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Thomas Konietzko (61) ile ikinci evliliğini yapmıştı.

İstanbul'da minik bir törenle evlerinin bahçesinde evlenen çift, hafta sonu Bodrum'da dostlarına iki gün iki gece süren düğün daveti verdi. Zerrin Tekindor ve Ezgi Mola gibi sanat dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı düğün çok eğlenceli geçti. İlerleyen saatlerde konukların smokin ve gece elbiseleriyle denize atlamasıyla düğün denizde son bulmuş oldu. Mutlulukları daim olsun.



OĞULLARINA KIZ KARDEŞ GELİYOR

Sekiz yıl evli kaldığı Begüm Yücel'den Eylül 2020'de boşanan DJ Doğuş Çobakçor'un, 5 yıllık sevgilisi Asya Hacıoğlu ile evlenip ikinci kez damat olmaya karar verdiğini haziranda yazmıştım.

Ağustos ayında nikah masasına oturacaklarını da eklediğim aşıklar, niye bilmiyorum ama sessiz sedasız vuslata erdi! Bu arada Begüm Yücel'den Kaplan ve Aslan adında iki oğlu olan Doğuş Çobakçor'un, ikinci eşi Asya Hanım'dan kızı olacağını öğrendim. Umarım Asya Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulur.