Haziranda evinin bahçesinde nikah kıyan ünlü modacı Gamze Saraçoğlu ile İsviçreli iş insanı Thomas Konietzko, hafta sonu da Bodrum'da düğün yapmıştı.

Düğüne katılan bir dostumdan öğrendim ki, şimdiye kadar ünlü ünsüz yüzlerce kızın gelinliğini diken ünlü modacı, kendine gelinlik dikmemiş, satın almış! Hani derler ya "Terzi kendi söküğünü dikemezmiş" diye; Saraçoğlu'nunki de o hesap!

Saraçoğlu, kendine gönlünce bir gelinlik tasarlamak yerine dünyaca ünlü bir meslektaşının tasarımı olan bir gelinlikle arzı endam eylemiş düğününde. Bu arada hazirandaki nikah fotoğraflarını inceleyince, nikahında da aynı gelinliği giydiğini gördüm.

Gelinliğe ciddi bir para ödemiş olmalı ki, hem nikaha hem düğüne giymiş. Bir röportajında "Gelinliğine henüz karar veremeyen gelin adaylarına neler önerirsiniz?" sorusuna "Bolca seçenek denemelerini öneririm. Biz, atölyemize gelen gelin adaylarına koleksiyonlarımızdan birçok farklı farklı model denetiyoruz." diyen Saraçoğlu, koleksiyonundan kendine uygun model bulamamış anlaşılan!



13. YILLARINI ATİNA'DA KUTLADILAR

Son yıllarda ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam etse de; Enis- Nergis Pekuysal çifti gibi örnek gösterilen mutlu evlilikler de var. Cemiyet hayatının renkli çifti, evliliklerinde 13 yılı geride bıraktı.

Mutlu evliliklerini perçinledikleri çocukları Nevzat ve Melisa ile evlilik yıldönümü kutlamak için Atina'ya giden Pekuysal çifti, kutlamalarından fotoğrafları sosyal medyadan da paylaştı. Enis Pekuysal'ın, eşi Nergis Hanım ile çektirdiği fotoğrafın altına düştüğü "Bir ömür el ele seninle" notu çok beğenildi. Mutlulukları daim olsun.



SOSYETENİN GÖCEK SEZONU BİTMEDİ

Sezonun ortasında açılmasına rağmen bu yazın en çok konuşulan mekanı olan Göcek Bedri Rahmi Koyu'ndaki mekan, yeme-içme konusunda olduğu kadar eğlencede de çok iddialı.

Bir anda özellikle tekne sahibi sosyetenin uğrak mekanı haline gelen koyda geçtiğimiz hafta sonunda da dünyaca ünlü müzik grubu Pink Martini sahneye çıktı. İş, cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim, koya akın etti ve Pink Martini ile keyifli bir gece geçirdi. Mekanda bu ayın sonuna kadar böyle renkli gecelerin devam edeceğini öğrendim. Sosyetenin Göcek sezonu daha bitmedi yani...



BU KEZ PERA'DA BULUŞTULAR

Özel bir banka tarafından 10 yıldır gerçekleştirilen 'İstanbul Buluşmaları', iş dünyasının önde gelen isimlerini bu kez Pera'da buluşturdu. Bankanın genel müdürü Ömür Tan'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, iş dünyasından pek çok isim katıldı.

Daha önceki yıllarda Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Balat, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Boğaz Turu ve Haliç gibi pek çok farklı organizasyonla gerçekleşen 'İstanbul Buluşmaları'nda bu kez Pera'da bir kültür turu yapıldı. Turun ardından konuklar, bir de minik konser izledi..