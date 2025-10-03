Çapkın iş insanı Raif Dinçkök ile Hande Demir'in yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuş, birlikte çekilmiş ilk fotoğraflarını da bu köşede görmüştünüz. Çapkınlıkları yüzünden 2021'de 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşandıktan sonra pek çok güzelle flört eden ve aşklarını hep gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Raif Dinçkök, ilk kez Hande Demir ile baş başa Bodrum'un en popüler mekanına gidince, benim gibi herkes bu ilişkinin gelecek vaat ettiğini düşünmüştü.

Ancak öğrendim ki, yaz aşkı olarak kalmış! Tatili bitirip şehre döndüklerinde aşkları sona ermiş. Dinçkök ile Demir'in anne ve babası merhum Ali Dinçkök ile Revan Sadıkoğlu da, 90'lı yıllarda aşk yaşamış ama devamı gelmemişti. Onların yapamadığını çocuklarının yapacağını ve evlenebileceklerini düşünmüştüm ama onlar da beceremedi. Ne diyelim, ikisinin de yolu açık olsun.



KATE MOSS İLE REKLAMA DEVAM

Dünya starlarının da tercihi olan bir markanın yaratıcısı Milka Karağaçlı, son kampanya çekimini dünyaca ünlü moda ikonu Kate Moss ile gerçekleştirdi. Markasının 16 yıllık serüveni boyunca ikonikleşen tasarımlarını, bireysel, cesur ve meydan okuyan stiliyle öne çıkan Kate Moss ile buluşturan Milka Hanım, "İkonik tasarımlarım ikonla buluştu" dedi.

Ünlü fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu tarafından Londra'da çekilen kampanya marta kadar devam edecekmiş. Geçen kasımda da dünyaca ünlü model Eva Herzigova ile çalışan Milka Hanım, her geçen gün çıtayı yukarı çekiyor, tebrikler...



TESPİHLERİNİ DOSTLARINA GÖSTERDİ

Fatoş Altınbaş, kurucusu ve kreatif direktörü olduğu marka için önceki gün Boğaz'da bir mekanda davet verdi. Fatoş Hanım'ın, yeni koleksiyonunu dostlarına göstermek için verdiği davete,

Aslı Ekşioğlu, Dilek Türker, Seda Vardar, Dicle İpek Öztaşkın, Yelda Tiftik, Aslıgül Atasagun gibi cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Yeni tasarımları hakkında konuklarına bilgi veren Fatoş Hanım, "Bali ve Hong Kong'dan getirdiğim doğal taşlarla, 99'lu ve 33'lü özel tespih dizilimlerindeki takılar hazırladım" dedi. Takıları çok beğenen konukların birçoğu alıp boynuna taktı bile...



ÜNLÜ MEKAN YASAK KOYMUŞ

2014'te evlendiği Uğursay Yeğin'den önceki yıl boşanan yaşam koçu Şeyda Coşkun'un adı geçen ay skandala karışmıştı! Kendisinden yaşam koçluğu hizmeti alan evli M.G. ile yasak aşk yaşayan Coşkun,

Bebek'te sevgilisinin eşinin saldırısına uğramış, kavga ettikleri anların görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Kulislerde konuşulanlara göre, bu olay yüzünden Şeyda Coşkun'un Bebek'in ikonik oteline girişi yasaklanmış! Her sabah yaşam koçluğu yaptığı kişilerle Bebek'te yürüyen, arından otelin kafesinde sosyalleşen Şeyda Coşkun, artık semtte başka bir mekana gidiyormuş.