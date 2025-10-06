İstanbul'da sanat hız kesmeden devam ediyor. Demet Müftüoğlu Eşeli ve eşi Alphan Eşeli, İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali'nin (IST.FESTIVAL) 15'inci yılını kutluyor.

Eşeli çifti, 10-12 Ekim tarihleri arasında "Hakiki Gerçeklik Nedir?" temasıyla gerçekleşecek festivalin 15. yılı için sanat dünyasından çok önemli isimleri İstanbul'da bir araya getirecek. Bu yıl Financial Times ile bir iş birliği de yapan Eşeli çifti, sanatçı Jeff Koons, fotoğraf sanatçıları Inez van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin, Grammy ödülü müzisyen Kit Cudi ve Süpermodel ve aktivist Anja Rubik gibi daha pek çok önemli isimi İstanbul'a getirecek ve sanatseverlerle buluşturacak.

Festivali takip etmek için yurtdışı basınından birçok sanat editörünün geleceğini öğrendim. İstanbul'un, kültür sanat hayatıyla da dünyada tanınması adına bu festivaller çok değerli. Eşeli çiftinin emeğine sağlık.



SANAT İÇİN CAZ YAPTILAR

2001 yılından bu yana Türk sanatına ve genç heykel sanatçılarına verdiği destekle dikkat çeken Maslak'taki Elgiz Müzesi'ndeki 'Geleneksel Jazz Gecesi', sanat ve müzikle gerçekleşti.

Bu özel gecede, 17. Teras Sergisi: "Terastan Yansıyanlar" kapsamında eserleri sergilenen sanatçılar, koleksiyonerler ve sanatseverlerle bir araya geldi. Elgiz Müzesi, sanat projelerinin yararına düzenlediği bu etkinlikle çağdaş sanata verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Sahnede, Latin caz sanatçısı Solanche ve orkestrası performansıyla izleyicileri büyülerken; Merih Ermakastar ise saksafonuyla cazın enerjisini mekana taşıdı.

İĞNELER SAYESİNDE İĞNE İPLİĞE DÖNMÜŞ!

Yaklaşık 30 yıldır tanıdığım iş insanı Fatih Öztürk'ü şimdi tanıyabilene aşk olsun! Tanıdığımdan beri kilolarıyla başı hep dertte olan, her seferinde verdiği kiloları fazlasıyla geri alan Fatih Bey, Mart 2014'te bıçak altına yatıp midesine kelepçe taktırmış ve yaklaşık 50 kilo vermeyi başarmıştı.

Fatih Bey'i, yaklaşık 8-9 ay sonra bir serginin açılışında görünce gözlerime inanamadım! Bambaşka biri olmuş ve o yüzden de kimse tanımıyor! Sorup soruşturdum; meğer Fatih Bey de, son birkaç yıldır kadınlar arasında çok moda olan o meşhur iğneler sayesinde bu hale gelmiş. Bu iğneler umarım başına iş açmaz.