İş insanı Metin Şen, Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra aradığı mutluluğu, Temmuz 2024'te Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut'ta bulmuştu. Benim gibi herkes, aynı yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan çiftin ikinci kez evlenip kocaman bir aile olacaklarını düşünürken geçen ay sürpriz bir şekilde ayrıldıkları haberini vermiştim.

Sosyetik çiftle ilgili bu kez müjdeli bir haberim var. Metin Şen ile Zeynep Özbulut, aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Bodrum'da başlayan romantik hikayelerini yine aynı yerde noktalayan çift, ayrılığa ancak bir ay dayanabilmiş ve bu kez İstanbul'da barış çubuğunu yakmış. Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çift, zaten niye ayrılmıştı anlayamamıştım. Umarım bu kez mutlulukları daim olur.



KIZINDAN GELDİ OĞLUNA GİDİYOR

Önceki yıl oğlu Ömer Real Madrid'e transfer olunca Madrid'i komşu kapısı yapan Demet Şener'e geçen yıl bir kapı daha eklenmişti. Kızı İrem üniversite eğitimi için İngiltere'nin Exeter şehrine gidince, İstanbul-Madrid- Exeter arasında mekik dokumaya başlamıştı.

Yaz tatilinin ardından Demet Hanım tekrar yollara düştü.

Geçen ay kızı İrem'in yanına Exeter'e giden Demet Hanım, bugün de oğlunun yanına Madrid'e gidiyor. Demet Şener, çocuklarının yabancı bir ülkede kendilerini yalnız hissetmemesi için elinden geleni yaptığını söylüyor, bravo...



KENDİSİ TEST ETMİŞ ONAYLAMIŞ!

Bankacı Suzan Sabancı'nın kendi markasıyla kozmetik ve longevity sektörüne gireceğini ilk benden duymuştunuz. Suzan Hanım, markasını ve ilk ürününü önceki gün verdiği bir davetle tanıttı. İş ve cemiyet hayatından birçok dostunun katıldığı davette sohbet ettiğim Suzan Hanım'dan ilginç bir bilgi öğrendim.

Tanıttığı kremi, Kübalılar ile birlikte geliştirilmiş ve bir yıldır kendi üzerinde deniyormuş. Ürünün faydalarını anlata anlata bitiremedi ve "Başka kişilere de yararlı olsun diye ürünü satışa sunuyoruz" dedi. Bu arada birkaç ürün daha varmış, şimdi onları deniyormuş. Suzan Sabancı, boşuna markaya adını vermemiş!



İKONİK MEKANDA EĞLENCE BAŞLIYOR

Yıllarca babası Fedon'un sahneye çıktığı Gayrettepe'deki ikonik eğlence mekanının yıllar sonra işletmecisi olan Theo Kalyoncu, bu akşam sezonu açıyor. Mekanı Fatih Tokmakçı ile birlikte işleten Theo ile karşılaştım dün, yeni sezon için heyecanlıydı.

"Bu sezon da babam bizi yalnız bırakmayacak ve yine sahneye çıkacak. Ayrıca Göknur, Estafani, İrem Ünlü ve Yorgo Kertis gibi usta isimler de sahnemizde olacak" diyen Theo, Yunanistan'ın ünlü şarkıcılarını da mekanında İstanbullularla buluşturacağını söyledi. 40 yıllık mekanda, eğlence bu kış da devam edecek, eğlence tutkunlarının bilgisine...