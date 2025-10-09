Bugünlerde sosyete kulislerinde çok bomba bir dedikodu dolaşıyor. Bu dedikodular, farklı kişilerden benim de kulağıma gelince, "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" deyip paylaşmak istedim. Dedikodulara göre, 4 Eylül'de, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan boşanan, çiçeği burnunda dul Yasemin Ergene, yeni bir aşka yelken açmış bile! Evet yanlış okumadınız.

"Aldatma ve ihanet yok" diyerek boşandıklarını açıklayan Ergene, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a gönlünü kaptırmış. Çok fazla detay öğrenemedim ama sosyetede, bu bomba aşkın dedikodudan öte 'kesin' olduğu da konuşuluyor.

Ben sosyetenin yalancısıyım, bu konuda şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada ilginç bir rastlantıyı da aktarayım: Yasemin Ergene, kendisini şöhrete kavuşturan 'Doktorlar' dizinde, ünlü bir cerrahın kızı olan Ela adlı doktoru canlandırıyordu, -eğer doğruysa- şimdi cerrah bir doktorla aşk yaşıyor.



KURALI BOZDULAR

2021 yılında dostlukları aşka dönüşen Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya'dan nikah davetiyesi beklerken şubatta gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Dört yıla yakın mutlu mesut bir aşk yaşayan ve anlaşarak ilişkilerini sonlandıran çift, yedi ay sonra tekrar flört etmeye başladı.

Aşklarını hep gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, ikinci flört dönemlerinde bu kuralı bozmuş gibi görünüyor! Şimdilerde Londra'da tatilde olan aşıklardan Fatoş Altınbaş, sosyal medya hesabından ilk kez Burak Kaya ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, bu kez ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyacak gibi gözüküyor.



BABASI İÇİN HAYDARABAD'A GİTTİ

Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Jah 14 Ocak 2023'te İstanbul'da vefat etmiş, son nizamı olduğu Hindistan'ın Haydarabad şehrinde devlet töreniyle toprağa verilmişti. Haydarabard'daki Chawmohalla Sarayı'nda Mükerrem Bereket Jah'ın hayatını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Tedavi gördüğü hastanede yanında olan ve naaşını özel jetle Hindistan'a götüren kızı Nilüfer Jah da, merhum babası için düzenlenen serginin açılış için Haydarabad'a gitti. Ekim 2017'de eski Türkiye güzeli annesi Manolya Onur'u kaybettikten sonra en büyük dostu, ablası, sırdaşı Ebru Erberdi, yine Nilüfer Jah'ın yanındaydı.



GELİN-KAYNANA REKLAM YAPIYOR

Arzu Sabancı ve oğlu Hacı Sabancı ile evli olan gelini Nazlı Sabancı, reklam yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor. Sosyal medyada bir kahve makinesinin reklamında rol alan Arzu Sabancı'dan sonra, çok sevdiği gelini Nazlı Sabancı da bir reklamla karşıma çıktı.

Nazlı Hanım da bir mücevher markasının reklamında rol almış. Markanın mücevherleriyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Nazlı Hanım'ın bu reklamdan ciddi bir para aldığı konuşuluyor. Hiç paraya ihtiyaçları olmamasına rağmen şöhretlerini kullanıp para kazanan gelinkaynanayı sosyetede yadırgayanlar da var takdir edenler de...