Adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırmayı başaran kadın sporcularından biri olan Şahika Ercümen, yine rekor peşinde! Milli sporcunun, 16-18 Ekim tarihleri arasında, Kaş'ta iki farklı dünya rekoru kırmak için nefesini tutacağını öğrendim.

Başarı dilemek için aradığım Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletli kategorisinde 116 metre ile İtalyan dalgıca ait olan ve değişken ağırlık paletsiz kategorisinde 106 metre ile kendisine ait dünya rekorlarını kırmayı hedeflediğini söyledi.

Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonları ve uluslararası hakemlerinin gözetiminde gerçekleşecek rekor denemesi, sualtından canlı yayınla da verilecekmiş. Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde, Hatay Yayladağ'da 106 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen, umarım kariyerine Kaş'ta iki rekor daha ekler, nefesi bol olsun.



EVLİLİKLERİNİ TAÇLANDIRIYORLAR

Dört yıllık flörtün ardından İstanbul'da nikah kıyıp, haftasına Venedik'te üç gün üç gece düğün yapan Sima Tarkan-Mark Başoğlu çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Genç çift, geçen ay birinci yılını kutladıkları evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya karar vermiş.

Evet, yanlış okumadınız; Sima Tarkan Başoğlu üç aylık hamile. Çiftin gönlünden ne geçiyordu bilmiyorum ama son dönemde adet olduğu üzere, Sima Hanım cinsiyet partisi ile bebeğinin cinsiyetini duyuracakmış. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.



EN BÜYÜK HEDİYE ÇOCUKLARINDAN

Cemiyet hayatının yaşsız kadınlarından Ela Soysal, yeni yaşını yakın dostlarına verdiği özel yemek daveti ile kutladı. Dostlarını Ali Ünal'ın Ortaköy'deki mekanında ağırlayan Ela Hanım'a en güzel doğum günü hediyesini ise Amerika'da yaşayan oğlu Fettah Koşar, kızı Elhan Webb ve yeğeni Asena Atalık, İstanbul'a gelip bu mutlu gününde yanında olarak verdi.

Kardeşi Leyla Atalık, yakın arkadaşları Zerrin Bilimer, Mehmet Raulo Habbab, Maria-Necmettin Eliyeşil de, Ela Hanım'ın mutluluğuna şahit olan dostları arasındaydı. Ben de Ela Soysal'a sağlıklı-mutlu nice yaşlar diliyorum.



RESİM TERAPİSİNDEN İKİNCİ SERGİ ÇIKTI

2018'de, Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan uçak kazasında kızı Jasmin Baruh Siloni'yu kaybeden, resim yaparak hayata tutunan Sibel Baruh, ikinci kişisel resim sergisini açtı.

Resim ve sanat terapisi eğitimini, ünlü ressam ve tasarımcı Emre Ertürk'ten alan sanatçı, ruhsal yolculuğunu tuale taşıdığı serisine 'Unalome' adını vermiş. Akaretler'deki galeride açılan serginin açılış davetine, Leyla Alaton, Aslıgül Atasagun, Aslı Berker, Esra Üstünkaya gibi pek çok ünlü sanatsever katıldı. Sergi 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir; bilginize...