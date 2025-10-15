Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evliliğinin -resmen olmasa da- sona erdiğini mart başında yazmıştım. Önceki gün yaptıkları ortak açıklama ile resmen boşandıklarını da öğrendik. Çiftin arasının bozuk olduğunu ilk olarak Kasım 2023'te bu köşede okumuştunuz.

Vuslat Hanım'ın ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından eşini sorumlu tuttuğunu ve görüşmek istemediğini yazmıştım. Daha sonra evlerini de ayıran çifti o gün bu gündür kimse yan yana görmedi. Hatta Ali Bey, eşinin 25 Mayıs'ta Çanakkale'de açtığı serginin açılışına bile gitmedi.

Vuslat Hanım da, merhum kayınpederi Şevket Sabancı'nın Bodrum'daki anma törenine katılmadı. Geçen ay Vuslat Hanım'ın kazadan sorumlu tuttuğu eşi Ali Bey'i cezalandırmak için 5 milyar lira boşanma tazminatı istediği dedikodularını da ilk bu köşede okumuştunuz.

Boşanma açıklamalarında, birbirlerini kazadan sorumlu tutmadıklarını, hiçbir maddi taleplerinin olmadığını söylediler. Bu haberleri herkes benden okuduğu için adeta bana cevap verdiler. Onların bu açıklamaları üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Dostça ayrıldıklarına sevindim, ikisi için de hayırlısı olsun.



ADI FAKÜLTE BİNASINDA YAŞAYACAK

Eğitime büyük destek veren iş insanı Sinan Dereli'nin adı, özel bir üniversetinin tıp fakültesi binasında ölümsüzleşti! Sinan Bey, yıllardır Anadolu Bursiyerleri Programı aracılığıyla üniversite kazanıp da maddi imkânı olmayan öğrencilere destek oluyordu. Üniversite işte bu yüzden Sinan Bey'in adını tıp fakültesi binasına vermiş. Sinan Dereli Tıp Fakültesi Binası'nın açılışı, önceki gün Rahmi Koç'un katılımıyla gerçekleşti.

Üniversiteye bravo; yardımseverleri yaşarken onurlandırmak gerek. Bu arada Sinan Dereli, şimdiye kadar annesinin, babasının, anneannesinin, dedesinin, kendisinin ve eski eşi Bilgün Hanım'ın adını taşıyan dokuz okul, bir sağlık merkezi, bir de kültür merkezi yaptırdı.



YENİ YAPILANMA İÇİN ÖZEL DAVET

Yaşar Aktürk'ün kurucu başkanı, Aslı Aktürk Pehlivanlar'ın yönetim kurulu üyesi olduğu otel zinciri yeni bir yapılanmaya gitti. Dört otellerini tek bir marka altında topladılar.

İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde yer alan otellerin hizmet standartlarını ortak bir çerçevede buluşturarak şehir turizmine bütüncül bir katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Aslı Hanım, yeni markaları için bir tanıtım daveti düzenledi. Sinan Engin, İpek Özilhan Özkan, Emil-Şükran Güzeliş, Ozan-Bahar Şer gibi ünlü isimler davetliler arasındaydı.



ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI İÇİN BİR İLK!

Moda fotoğrafçılığı alanında uzun yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen isimleriyle çalışan Nihat Odabaşı'ndan bir ilk! Görsel estetiğiyle geniş bir izleyici kitlesi edinen Nihat Odabaşı, Sevil Dolmacı Art Gallery temsiliyetiyle, sanatseverlerin karşısına solo bir sergi ile çıkıyor.

Odabaşı'nın sergisinde, fotoğraf pratiğinde estetikten öte bir sorgulamaya yöneldiği, bedeni bir nesne olmaktan çıkarıp soyut bir forma dönüştürdüğü çalışmalarını sergiliyor. 15-26 Ekim arasında ArtWeeks Akaretler'de sanatseverlerle buluşacak Nihat Odabaşı sergisini merak ettim doğrusu.