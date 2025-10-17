55 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın babaanne olacağını da, 8 Ekim 2022'de evlenen oğlu Engin Can Ural ile gelini Merve Kaya Ural'ın kız bebek beklediklerini de ilk benden öğrenmiştiniz. Ünlü şarkıcının babaanne olduğunu da yine ilk benden öğrenin...

Kızlarının ABD vatandaşı olması için Amerika'da doğum yapmaya karar veren ve yaklaşık iki aydır kayınvalidesi Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekleyen Merve Hanım, önceki hafta kızını dünyaya getirmiş. Aileye yakın kaynaklardan öğrendiğime göre, anne Merve Hanım'ın da, Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen Lina adını verdikleri kızının da sağlık durumu gayet iyiymiş. Sibel Can da babaanne olmanın mutluluğunu yaşıyormuş. İlk kez baba olan Engin Can Ural'ın da mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Kızlarını sağlıkla büyütsünler.



SÜRPRİZ BEBEK

Kendine özgü duruşuyla fark yaratan moda tasarımcısı Mirela Cerica ile ilgili müjdeli bir haberim var: 7.5 yaşındaki kızı Siena'ya kardeş geliyor... Mirela Hanım'ı önceki akşam Şamdan Plus'ın 21. yıl davetinde, 4.5 aylık hamile göbeği ile karşımda görünce gözlerime inanamadım!

Tebrik ettiğim Mirela Hanım, karnındaki bebeğin eşi Nader El Chaer ile kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Abla olacağı için çok mutlu olduğunu öğrendiğim Siean'ya erkek kardeş geliyormuş. Umarım Mirela Hanım da, oğlu da sağlıkla kurtulur.



DÜNYA MARKASI İÇİN ÖZEL DAVET

Dünyaca ünlü ev ve ofis mobilyalarını bünyesinde bulunduran şirket, bir dünya markasını daha Türkiye'ye getirdi. Şirketin bunu duyurmak için verdiği davete, iş, cemiyet ve sanat dünyasından yaklaşık 250 davetli katıldı.

Neslihan Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete katılmak için, markanın dünya başkanı ve bölge direktörü Henning Figge de İstanbul'a geldi. Davete katılan konuklar, Bebek Blues Band'in canlı performansı ve DJ müziğiyle eğlenme imkanı da buldu.



YİNE AYRILDILAR!

Başlığı görünce sakın hemen yanlış anlamayın! Yaklaşık 1.5 yıllık flörtün ardından herkesi şaşırtıp yollarını ayıran, ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Metin Şen ile Zeynep Özbulut'un aşkı, mutlu mesut devam ediyor. Bu seferki ayrılık mecburiyetten!

Zeynep Hanım, Boston'da öğrenim gören kızının yanına gidince aralarına mecburi ayrılık girmiş. Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin liseli aşıklar gibi, sosyal medyadan birbirlerini özlediklerini paylaşmaları çok hoşuma gitti. Önceki evliliklerinden ikişer çocukları olan çiftin, evlenip kocaman bir aile olacaklarını yine düşünmeye başladım.