40'ına merdiven dayadığı yaşlarda ilk kez iş hayatına atılan cemiyet hayatının sevilen ismi Şirin Yalçın'ın, 12 yılın ardından ekmekliye ayrılmak istediğini duydum! Hoş bu kararı, ortağı Rosella Karabacak ile birlikte almışlar. Şirin Hanım, 2013 yılında,

Rosella Karabacak'ın 1995 yılında kurduğu altından gümüşe, porselenden kristale kadar dünyaca ünlü birçok markanın yemek takımlarını ve dekorasyon ürünlerini sattığı markasına ortak olmuş, birlikte işleri çok büyütmüşlerdi. İstanbul ve Bodrum'da mağazalar açan, başarılarıyla kendilerinden hep övgü ile bahsettiren ortaklar, emekli olmaya karar vermiş. Ama kepenkleri indirmek yerine markalarını devredeceklermiş. Eşe-dosta markaları devretmek istediklerini ve uygun birini bulduklarında hemen vereceklerini söyleyen ortakların umarım her şey gönüllerince olur.



GAZİANTEP'TE ANLAMLI DEFİLE

Ünlü modacı Tuba Ergin, haziran ayında bir ilke imza atıp Antalya'daki tarihi Hadrian Kapısı'nda defile düzenlemişti. Tuba Hanım'ın yine bir ilke imza atıp bu kez tarihi M.Ö. 300'e dayanan Gaziantep'teki Dolikhe Antik Kenti'nde defile yapacağını öğrendim.

Cumhuriyet'in 102. yılında Anadolu'nun kültürel mirasını çağdaş moda diliyle yeniden yaşatmak isteyen Tuba Hanım'ın defilesi 28 Ekim'de olacak. Cumhuriyetin de kutlanacağı bu özel defile için Tuba Hanım'ın pek çok dostu da Gaziantep'e gidecek; bu anlamlı defile için Tuba Ergin'i şimdiden tebrik ediyorum.

ÖNCE İMZA SONRA KUTLAMA

Gazeteci ve televizyoncu Aslıgül Atasagun'un 'Listen for a Better World-Daha İyi Bir Dünya için Dinle' adını verdiği ilk kitabı geçen hafta raflarda yerini almıştı.

Aslıgül Hanım, savaşın ortasında direnen, sessizliğini güce dönüştüren ve dünyayı değiştiren kadınların gerçek hikâyelerini bir araya getirdiği kitabı için 23 Ekim'de D&R Zorlu'da imza günü düzenliyor. Aslıgül Hanım ilk imza gününe dostlarını da çağırmış. D&R'da hem okurlarına hem de dostlarına kitabını imzalayacak. Sonra da dostlarıyla birlikte AVM'nin içindeki bir restorana geçip ilk kitabını kutlayacak. Okuru bol olur umarım.

ANKARA'DA KIŞA "MERHABA" DEDİLER

Ankara cemiyet hayatının yakından tanıdığı Neşe Aykut, kurucusu olduğu marka için yeni sezon daveti verdi. Markanın Ankara'daki mağazasında yapılan 'Kışa Merhaba' daveti, cemiyet ve moda dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.

Şık davette, markanın yeni sezon koleksiyonu da konukların beğenisine sunuldu. Neşe Aykut, davete katılan konuklarına teşekkür edip yeni koleksiyonu hakkında bilgi verirken İstanbul'da mağaza açacağını da müjdeledi.