Çapkın iş insanı Raif Dinçkök'ün bir süre aşk yaşayıp ayrıldığı sanatçı sevgilisi Sevinç Yıldız, geçen eylül ayında karnı burnunda bir fotoğraf paylaşıp bebeğinin babasının Raif Dinçkök olduğunu iddia etmişti.

Ancak Raif Bey, Sevinç Hanım'ın aralıkta dünyaya getirdiği kızının babası olduğunu kabul etmemişti. Hem Sevinç Hanım 'babalık davası' açmadığı, hem de çiftten uzun süre ses seda çıkmadığı için ortak bir paydada anlaştıklarını sanmıştım ama yanılmışım!

Çifte yakın bir kaynaktan öğrendim ki, çocuk kesin Raif Bey'denmiş ama Raif Bey, kızına sahip çıkmıyormuş. Raif Bey kızıyla hiç ilgilenmediği için Sevinç Hanım, kızını alıp Yalova'daki ailesinin yanına gitmiş, bir süredir orada yaşıyormuş.

Bunları dinlerken Raif Bey'in babası Ali Dinçkök aklıma geldi. Ali Bey'in de, eşi Sernur Çiftçi'den boşandıktan sonra bir süre flört ettiği iç mimar Barbara Pensoy'dan bir kızı olmuştu. Ama Ali Bey, oğlu gibi yapmamış, Barbara Hanım ile evlenmese de, şimdi 21 yaşında olan Alina adını verdikleri kızına sahip çıkıp doğar doğmaz nüfusuna almıştı.



SANATLA HAYVANLARA DESTEK OLACAKLAR

İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita'dan örnek davranış. Laura, yarın Bebek'teki bir mekanda yardım amaçlı bir sanat etkinliği düzenliyor.

Bu etkinlikle, ihtiyaç sahibi hayvanlar için farkındalık yaratmayı ve destek olmayı amaçlayan Laura, sanat eserlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmının 'Patilere Yuva Ol Derneği' ile 'Eros'un Çiftliği'ne bağışlayacağını söyledi. "Amacım; insanların bir araya gelip sanatı kutladıkları, canlı müzik dinledikleri ve lezzetli yemekler yedikleri; tüm bunları yaparken de anlamlı bir amaca destek oldukları bir akşam yaratmak." diyen Laura'nın gönlüne sağlık.



DOSTLARI HEYECANINI PAYLAŞTI

Moda fotoğrafçılığı alanında uzun yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen isimleriyle çalışan Nihat Odabaşı, ilk solo sergisini bir davetle açtı. Görsel estetiğiyle geniş bir izleyici kitlesi edinen Nihat Odabaşı'yı bu mutlu gününde dostları da yalnız bırakmadı.

Nebahat Çehre, Arzu Kaprol, Ebru Şallı, Ziynet Sali, Ece Sükan, Cengiz Orhonlu, Bilge Öztürk, Tanju Babacan, Tamer Yılmaz ve Gökhan Avcıoğlu gibi isimler, sanatçının kariyerinde bir dönüm noktası olan bu sergisinin açılışında yer aldı. Odabaşı'nın sergisini 26 Ekim'e kadar gezebilirsiniz...



MİAMİ'DEN 24 BAVULLA DÖNDÜLER

Sibel Can'ın gelini Merve Kaya Ural'ın, Lina adını verdikleri kızlarını aybaşında Miami'de dünyaya getirdiğini yazmıştım. Aynı uçakta seyahat eden bir arkadaşımdan öğrendim ki, Lina ve ailesi, 24 bavul ve üç bebek arabası ile Miami'den dönmüş.

Anneannesi Tülay Kaya, annesi ve babası ile İstanbul'a gelen Lina bebek, yaklaşık 11 saatlik uçuşun çoğunu halası Melisa Ural'ın kucağında geçirmiş. Ünlü şarkıcı Sibel Can da, doğumuna şahitlik edemediği ilk torunu İstanbul'a gelir gelmez koşmuş ve kucağına almış. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.