Geçtiğimiz günlerde bir davette, ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile karşılaşmış ve sohbet ederken heyecanla "Samuray olacağım" demişti. Atasoy bu yolda ilk adımı attı ve Japonya'da samuray derslerine başladı.

Önceki gün konuştuğum Atasoy, "Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte gece gündüz eğitim alıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor" dedi. Neden samuray olmak istediğini ve bunun kendisini neden bu kadar heyecanlandırdığını da sordum.

"Samuray eğitimi, kılıç kullanmaktan ibaret değil. Dövüş sanatı öğrendiğiniz kadar zihninizi de eğitiyorsunuz, zihninizi sağlam tutmayı öğreniyorsunuz. Tahta kılıçla çalışıyoruz ama şimdiden bana bir güven geldi. Kendimi koruma konusunda özgüvenim arttı" sözleriyle cevap verdi. Bu arada dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacak olan ve bunun oyunculuğuna da katkı sağlayacağını söyleyen Fadik Sevin Atasoy'a samuray kostümü de çok yakışmış.



ESERLERİ BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ

Çektiği moda fotoğraflarıyla adından söz ettiren Lara Sayılgan, sanatçıları arasında yer aldığı Vision Art Platform ile 11. Asia NOW Paris'e katıldı. Paris'in tarihi mekanı Monnaie de Paris'te gerçekleşen sanat fuarına ilk kez katılan Sayılgan, Vietnam'da ve Bodrum'da çektiği ve daha sonra altın varak uygulayarak oluşturduğu Unborn Lotus, Opuntia My Love isimli eserlerini sergiledi.

Bir de Park isimli bir fotoğraf baskısı olan ve aynı zamanda sanatseverlere eserin parçası olma imkanını sağlayan interaktif eserini de sergileyen Sayılgan'ın eserleri büyük ilgi gördü.

AVRUPA JET-SETİYLE TANIŞTILAR

Avrupa jet-set'ini buluşturan Paris'teki Versailles Krailiyet Operası'nın geleneksel sezon açılış daveti hafta sonunda yapıldı. Avrupa'nın sanat tutkunu jet-set mensuplarından 650 seçkin davetli arasında Türkiye'den bir çift vardı.

Davete, Türkiye'den yalnızca Zeynep-Avukat Murat Dayıoğlu çifti katıldı. Dayıoğlu çifti, 1770 yılında XV. Louis tarafından oğlu XVI. Louis ile Avusturya Arşidüşesi Marie-Antoinette'in düğünü için yaptırılan Versailles Kraliyet Operası'nda hem klasik müzik konseri dinledi hem de Avrupa jet-set'iyle tanıştı.

ÇETİNKAYA HASTANEDEN ÇIKAMIYOR!

Oyuncu Şükrü Ayyıldız ile evliliğin eşiğinden dönen fenomen Sibil Çetinkaya, 17 Ekim'de girdiği hastaneden çıkamıyor! Bağırsak enfeksiyonu olan, üzerine virüs kapan Sibil'in hastaneye yattığından bu yana ateşi 39.5'un altına düşmüyor; iştahsızlık nedeniyle yemek yiyemiyor.

Önceki gün hastanede 10. gününü tamamlayan Sibil, "Ağrılarım çok, karnım çok şiş, halsizim, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradaymışım" dedi. Bu hastalıktan dersler de çıkaran Sibil, "Oradan oraya koşarsam olacağı bu. Bana büyük bir ders oldu. Artık değişeceğim. Kan alınacak damarım kalmadı" dedi. Acil şifalar diliyorum.