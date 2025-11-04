14 yıllık evliliklerini, mayıs ayında tek celsede bitiren, sosyetenin tanınmış simalarından Elif İnci- Baran Aras çifti, altı ay sonra ilk kez bir araya geldi. Elif İnci Ünsalan ile iş insanı Baran Aras'ın, İstinye'deki bir AVM'deki bir restoranda baş başa yemek yediklerini öğrendim. Acaba barıştılar mı diye düşünürken ilk ağızdan öğrendim ki, ortada barışma falan yokmuş.

Eski çift, velayeti İnci Hanım'da olan çocukları Atlas için buluşmuş. Elif İnci-Baran Aras çifti, önceki yıl sekteye uğrayan evliliklerini 'sıra dışı evlilik sözleşmesi' ile kurtarmıştı.

Eşini kaybetmemek için her şeye "evet" diyen, "Aldatırsam bütün servetimi eşime vereceğim" diye sözleşme imzalayan Baran Bey, eşini nasıl ikna ettiyse o sıra dışı evlilik sözleşmesindeki maddelerle alakası olmayan bir sözleşmeye imza atarak boşanmışlardı. Hatta boşanmalarından bir gün önce Baran Aras, eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma talebinde bulunmuş, mahkeme de kabul etmişti. Bu yaşananlardan sonra baş başa bir restoranda buluşmaları, barışma ihtimalini aklıma getirmişti ama barışmaya niyetleri olmadığını da ilk ağızdan öğrenmiş oldum.



BEYAN ESASTIR

Dün, Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in, boşandıktan bir buçuk yıl sonra kalbini açtığını ve sosyetenin ünlü isimlerinden Cenk Eyüboğlu ile aşk yaşamaya yaşadığını yazmıştım. Haberimin üzerine Buse Terim aradı ve haberimin doğru olmadığını, Cenk Eyüboğlu'nu tanımadığını söyledi.

Beyan esastır; Buse Terim, "Haber doğru değil" dediğine göre söyleyecek bir sözüm yok, özür dilerim. Ancak Cenk Eyüboğlu olmasa da Buse Terim'in bir sevgilisi olduğu kesin! Hatta sevgilisiyle birlikte önceki gün bir davete bile katıldığını öğrendim. Bu Terim'in sevgilisinin kim olduğunu yakında öğrenir, bu köşeden de paylaşırım.



ESKİ EKİBİYLE YENİ YAŞINA GİRDİ

2 Kasım 1952 doğumlu olan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, önceki gün 73 yaşına bastı. Aralarında Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yönetimde yer alan iş insanları

Selim Kosif ve Cihan Kamer, Eski Çaykur Rizespor başkanı Tahir Kıran'ın da olduğu yakın dostları Aziz Yıldırım için, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nedeniyle doğum gününden bir gün önce parti düzenledi. Yıldırım, kendi döneminde takımı çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in da katıldığı bu sürpriz kutlamayı hiç unutmayacaktır.



TÜRKİYE'DE İLK SERGİSİNİ AÇACAK

Eserleri Tate Modern ve Chicago Çağdaş Sanat Müzesi gibi önemli koleksiyonlarda yer alan İngiliz sanatçı Ryan Gander, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini açıyor.

Heykel, film, yazı, grafik tasarım ve performans gibi farklı disiplinlerde üreten Gander'in "Pussies and Places" adını verdiği sergisi 6 Kasım'da Dolapdere'de ziyarete açılacak. Sergi, hikaye anlatan bir saksağan animatronik heykelini, sokak kedilerini betimleyen mermer heykelleri ve yer adlarını tekrar eden resimleri bir araya getiren kapsamlı bir yerleştirme üzerine odaklanıyor; kaçırmayın...