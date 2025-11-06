Bazı belediyeler sokak hayvanlarına barınak yapmamak için direnirken, Derin Mermerci, kendisi gibi bir grup hayvansever arkadaşı ile kurduğu 'Bir Can Bir Candır' derneğiyle onlar için canla başla çalışıyor.

300'ü aşkın sokak hayvanına bakan Derin Hanım, bir yandan da barınak kurmak için çalışıyor. Hatta, barınağına maddi destek sağlamak için nisan ayında özel bir gece düzenlemişti. Mermerci'nin, şimdi de sokak hayvanları için gazino açacağını öğrendim!

Şaka değil; 27 Kasım'da 'Bir Can Bir Candır Gazinosu' adıyla yine bir yardım gecesi yapacak. Derin Hanım ile konuştum; 250 kişilik bir gece olacağını, Cenk Eren ve Ceylan Ertem'in ücretsiz olarak sahneye çıkacağını belirtip "İyilikte buluşacağız:

Gazinoda hem eğleneceğiz hem de patili dostlarımıza yuva kurmak için gelir elde edeceğiz" dedi. "İnşallah işimiz de rast gider ve daha çok cana ulaşırız. Rabbim utandırmasın" diye de ekleyen Derin Hanım'ın gazinosu, umarım o gece iyi iş yapar ve birçok hayvan sokaktan kurtulur.



KARADENİZ AİLESİ DUBAİLİ OLDU

İnşaat, turizm, havacılık, altyapı ve lojistik gibi uluslararası birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanı İlhan Karadeniz'in de ailesiyle Dubai'ye yerleştiğini duydum. Yatırımlarının büyük bölümünü Afrika kıtasında gerçekleştiren İlhan Bey, zaten Dubai'yi üst edinmişti.

Eşi Öykü Hanım, kızları Dilhan ve Hira ile sık sık Dubai'de tatil yapıyordu. Öğrendim ki küçük kızları Hira'nın liseyi Dubai'de okumasına karar vermişler. Ağustos ayında Dubai'ye taşınan Karadeniz Ailesi, görünen o ki en dört yıllığına Dubaili olmuş durumdu. Tabii sık sık İstanbul'a gelip gideceklermiş.



İŞ KADINLARI KUTLAMA İÇİN BULUŞTU

Bir grup iş kadınının kurduğu Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜ- DİP), üçüncü yılını doldurdu. TÜDİP Başkanı Gülnur Kamaşak, platformun üçüncü yılını kutlamak için bir gece düzenledi.

Geceye, başta platform üyeleri olmak üzere iş dünyasından birçok ünlü kadın katıldı. Çok samimi bir ortamın olduğu gecede, TÜDİP'in üç yılda neler yaptığı ve bundan sonra neler yapacağı katılımcılarla paylaşıldı. 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum' sloganıyla çalışan TÜDİP'e nice yaşlar diliyorum.



PROVALARA BAŞLADILAR

Başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, haziran ayında Şamdan Plus'a verdiği röportajda, annesi Emel Göksu ile birlikte Danimarka-Türkiye yapımı bir tiyatro oyununda rol alacaklarının müjdesini vermişti.

Danimarkalı yazar Christian Lollike ve Anders Djurslev'in, Atasoy ile Göksu için kaleme aldığı oyunun ilk okuma provası İstanbul'da yapıldı. Lollike, Pamuk Prenses masalını çağdaş bir bakışla yorumlayan ve bir kadının dönüşüm hikayesi üzerine kurulu olan oyunun yönetmenliğini de üstlenmiş. Eser, 2026'da Kopenhag'da prömiyer yapıp ardından Türkiye'de seyirciyle buluşacak.