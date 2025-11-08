Karayipler'de beyin kanaması geçirdiğini herkesin benden öğrendiği, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen ile ilgili maalesef yine tatsız bir haberim var! Karayipler'in popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde beyin kanaması geçiren ve ambulans uçakla götürüldüğü Miami'nin en ünlü hastanesinde ameliyata alınan Adnan Şen'in şimdi de o ameliyatta enfeksiyon kaptığını öğrendim.







İki hafta hastanede kalan ve taburcu olup eşi Begüm Hanım ve oğulları Can ile yaşadığı Los Angeles'taki evine geçen Adnan Bey, şimdi tekrar ameliyat olmayı bekliyormuş. Birkaç hafta sonra ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey'in kafatası açılıp kemikteki enfeksiyon temizlenecekmiş. Şimdiden acil şifalar diliyorum. Bu arada Allah insanı, pandemide de sınıfta kalan, sağlık sistemi hep çok tartışılan Amerika'da hastaneye düşürmesin. Baksanıza Miami'nin en ünlü hastanesinde bile insanın başına neler geliyor.







ÜNLÜ MÜZEDEN ÜCRETSİZ ATÖLYE

Her sanatseverin ziyaret etmesi gereken İstanbul Müzeleri'nden biri olan Beyoğlu'ndaki Pera Müzesi, süreli sergileri, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikleri, film gösterimleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak, yetişkinlere yönelik ücretsiz öğrenme programıyla katılımcıları, beden, müzik, sanat ve farkındalık temelli atölyelerde bir araya getiriyor. Bu atölyelerden biri 9-18 Kasım arasında "Bir Nefes Arası" programıyla gerçekleşecek. Bu atölye, katılımcıların psikolojik dayanıklılığını güçlendirmeyi ve iyi olma hâlini desteklemeyi amaçlıyormuş; aklınızda bulunsun...







SESSİZ SEDASIZ ANNE OLDU!

Ünlü modacı Nedret Taciroğlu, anneanne oldu. İş insanı Ahmet Uras ile sürpriz aşklarını ilk benden öğrendiğiniz kızı Yasemin Taciroğlu Uras, bu kez hepimize sürpriz yaptı! Hamile olduğunu bile duymadığımız Yasemin Hanım'ın önceki günkü paylaşımıyla anne olduğunu öğrendik. Tebrik etmek için aradığım Yasemin Hanım, Alihan adını verdikleri oğullarının 20 günlük olduğunu söyledi. Allah sağlıkla büyütsün. Bu arada Yasemin Hanım'ın en büyük yardımcısı olduğu annesi Nedret Hanım'ı, her sezon başı gittikleri Paris'e bu sezon yalnız göndermesi içime bir kurt düşürmüştü ama hasta olduğunu düşünmüştüm. Sebebi bebekmiş meğer!!!







ÜNLÜLER PRÖMİYERDE BULUŞTU

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Palamut Zamanı', önceki akşam Zincirlikuyu'daki kültür sanat mekanında seyirciyle buluştu. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz'un paylaştığı oyunun prömiyeri Birkan Sokullu-Eda Gürkaynak, Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk Sarıtaş, Leyla Tanlar, Melis Birkan, Barış Falay- Esra Ronabar, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. İki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikayesiyle derin bir yüzleşme sunmayı hedefleyen oyun izleyicilerden tam not aldı.







ORTASINI BULAMIYOR!

Sahne şovları ve cesur kıyafetleriyle tanınan şarkıcı Gülşen, son konserinde sergilediği yeni imajıyla hayranlarını yine şaşırttı! Zamanında sahneye transparan kıyafetlerle, hatta iç çamaşırıyla çıkan Gülşen, bu kez maskülen haliyle sahnede arzı endam eyledi! Gülşen bu haliyle gerçekten çok cool görünüyor ama sahneye hiç uymamış! Sahne onun, stil seçiminde özgür tabii ama birkaç şey söylemeden edemeyeceğim. Üzerinde epey çalışılmış olduğu belli olan bu stil bence sahneye hiç uymamış, kendi sahnesinde bir yabancı gibi görünüyor. Gülşen bir orta yol mu bulsa acaba!







HEPSİ YANLIŞ!

Oyunculuğunu gerçekten çok takdir ettiğim Didem Balçın bu hafta radarıma takılan isim oldu ve maalesef kıyafet tercihini hiç beğenmedim! Didem, geçenlerde katıldığı bir galada farklı bir stil tercih etmiş. Beyaz, omuz kısmı hacimli ceketi maalesef çok yanlış ve demode bir duruşa sahip. Ayrıca beyaz ceketinin altına giydiği o opak çorabı ve botları da durumu daha da kötüleştirmiş! Didem acilen profesyonel bir yardım almalı. Eğer zaten bir profesyonele danışıyorsa da acilen onu değiştirmeli!







Kasım ayının dengesiz havalarında modanın ikonik parçası trençkotlar yeniden sahnede yerini alırken, bu sefer bu klasik silüetlere dik yakalar eşlik edecek.







Bu sezon fularlar her yerde. Çantaya bağlı, belde kemer olarak, boyunda veya saçlarda... Fular sezonun en sevilen aksesuarlarından biri olacak.







Çizmeler bu sezon altın çağına geri dönüyor. Botların yerini alan diz hizası çizmeleri sıklıkla göreceğiz.