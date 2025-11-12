Olayların kadını, ayran gönüllü Şeyma Subaşı yine şaşırtmadı! Her ilişkisinde pek çok kez ayrılıp barışan Şeyma Subaşı, temmuz ayında ikinci kez ayrıldığı Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria ile de yine barıştı!







Büyük büyük laflar ettiği, "Ruhumuz evli, hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o" dediği Marlon ile ilk ayrılığını nisanda yaşamış, ayına barışmıştı. Sadece bu seferki ayrılığın süresi biraz uzun oldu; dört ay sürdü.







Bir de mayıs ayındaki barışın ardından Kapadokya'ya tatile gitmişlerdi, bu seferki barışı New York'ta kutluyorlar. Şeyma'nın, kendisinden bir yaş küçük olan Brezilyalı sevgilisiyle bu seferki barışı ne kadar sürecek merak ediyorum. İlk eşi Acun Ilıcalı ile 14 ay, en az dört-beş kez ayrılıp barıştıktan sonra evlendiği ikinci eşi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile beş ay evli kalan Şeyma, Marlon ile de evlenir mi bilmiyorum ama evlense de önceki evlilikleri gibi kısa ömürlü olacağına eminim.







BOĞAZ'DA ANLAMLI KONSER

Yunanistan'ın mega starı Konstantinos Argiros, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geliyor. Yazın Harbiye'de konser veren ve büyük yankı uyandıran Argiros, bu kez çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışan Make-A-Wish Türkiye için şarkılarını söyleyecek. Argiros'ın 17 Aralık'taki konseri, Boğaz'daki ünlü bir otelin balo salonunda gerçekleşecek. Otelin şeflerinin hazırladığı özel mönünün de sunulacağı bu özel konsere, Make-A-Wish Türkiye üyeleri başta olmak üzere sosyetenin akın edeceğine şüphem yok.







TATİL DEĞİL DÜNÜR ZİYARETİ

Yakın arkadaşı Dalia Garih ile ikinci adresleri olan Monako'da yaklaşık bir hafta tatil yapan Feryal Gülman, leyleği havada görenlerden anlaşılan! Daha üç gün önce Dalia Hanım ile Monako'dan fotoğraflar paylaşan Feryal Hanım, önceki gün Dubai'den fotoğrafını paylaşınca şaşırdım!







Öğrendim ki Feryal Hanım, ayağının tozuyla rotayı Dubai'ye çevirmiş. Haziran ayında evlenen oğlu Aslan Kemal ve Azeri gelini Mariam ile birlikte, Dubai'ye dünürlerini ziyarete gitmiş. Bu arada Feryal Hanım'ın Moskova'da yaşayan dünürlerinin, Dubai'de de evleri varmış; yılın bir bölümü orada geçiriyorlarmış.







BİR DAVET İKİ TANITIM

Şimdiye kadar sadece hemcinsleri için mücevher tasarlayan ve ilk kez erkekler için de bir koleksiyon hazırlayan Ece Şirin, İngiliz lüks otomobil markası ile birlikte özel bir etkinliğe imza attı.







Ece Şirin ve otomobil markasının genel müdürü Kerem Güven'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete Leyla Alaton, Hande Tibuk, Buray ve Sezer Uysal gibi iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecede, dünyaca tanınan mücevher markasının yeni erkek koleksiyonu konukların beğenisine sunulurken, lüksün sembolü olan ünlü otomobil markasının da yeni modelinin tanıtımı yapıldı.