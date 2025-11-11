İşadamı Cem Boyner, Bilgün Sazak'tan olan üç kızının da mürüvvetini görmüş, maalesef üçünün evliliği de boşanma ile sonuçlanmıştı.







Cem Telvi ile Ekim 2020'de evlenip 14 ay sonra boşanan Ayşe Boyner, geçtiğimiz temmuzda ikinci evliliğini yapıp oğlunun babası Metin Anter ile evlenmişti.







Meğer ikiz ablaları Ayşe ve Elif Boyner'den önce davranıp Ağustos 2012'de Ali Kürşat ile evlenen, 2021'de boşanan Emine Boyner de sessiz sedasız ikinci evliliğini yapmış da haberimiz olmamış! İkinciye evlendiği kişi ise boşandığı eşi, kızı Şira'nın babası Ali Kürşat.







Yani kardeşlerden bekar olarak bir tek Elif Boyner kalmış durumda. Geçen yıl radikal bir karar alıp ata topraklarına, Eskişehir'in Sazak Köyü'ne yerleşen Elif Hanım da, Şubat 2020'de Cihan Aygen ile evlenip Aralık 2021'de boşanmıştı. Bakalım o da kardeşleri gibi ikinci kez nikah masasına oturacak mı?







YURTDIŞINA AÇILIYOR

Yıllar önce Viyana'da resim dersleri alan modacı Ferruh Karakaşlı, pandemide makası bırakıp eline fırçayı almıştı. Pandemiden sonra ünlü isimleri giydirmeye devam ederken bir yandan da resim üreten Ferruh Bey, ardı ardına sergiler açmıştı. Öğrendim ki Ferruh Bey, şimdi de eserleri ile yurtdışına açılıyormuş. Paris Büyükelçimiz Yunus Demirer himayesinde, Paris'teki galeride eserlerini sanat tutkunlarıyla buluşturacakmış. 21 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği'nde açılış resepsiyonunun yapılacağı sergi, 22 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında açık kalacak. Sanatın başkentinde sergi açma başarısını gösteren Ferruh Bey'i tebrik ediyorum.







KONSERLERİN GELİRİ MÜHENDİS KIZLARA

Limak Flarmoni Orkestrası, 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konserlerde, geçen hafta önce Ankara'da, ardından İstanbul'da unutulmaz performanslara imza attı. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, İtalyan soprano Alessandra Di Giorgio ve Karadağlı soprano Tamara Radjenovic ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası, İtalyan şef Pietro Mazzetti yönetimde 7 bine yakın sanatseverin kulaklarının pasını sildi. Büyük ilgi gören konserlerin geliri, Limak Vakfı'nın 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' programındaki mühendis kızların eğitimine aktarılacak.







YENİ KİTABA LÜKS TANITIM

Yazar Canan Özgür, 15 yıllık eğitmenlik deneyiminden edindiği bilgi ve tecrübeyle kaleme aldığı 'Uza ve Genişle' adlı kitabını tanıtmak için davet verdi. Lüks bir restoranda gerçekleşen davete, Özgür'ün cemiyet hayatından dostları da katıldı. Özgür, kitabını anlatırken "Bu kitabı, insanların kendi içsel yolculuklarında beden hareketlerinin kendilerine nasıl rehber olabileceğini anlatmak ve nasıl daha esnek olabileceklerini göstermek için yazdım" dedi. Yazar ve davetliler, tanıtım sonrası restoranın menüsünü de deneyimledi.