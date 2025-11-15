Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Şamdan Plus'a özel pozlar verip kapak olmuş ve bir de hakkında merak edilen soruları yanıtlamış. Şu anda dizi çekimleri için Trabzon'da olsa da evinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söylemiş Baysal. Evde ne yaptığına gelince; "Bitkilerimle, toprakla uğraşıyorum. Bazen seramik veya çizim yapıyorum. Bazen evde sadece sessizlik bana iyi geliyor. İnsanın önce kendi sesini veya sessizliğini dinlemesi bir terapi gibi" cevabını vermiş.







Baysal hayallerinden de söz etmiş ve hepsi mesleği üzerineymiş. "Hayallerimden biri, hazırlık aşaması ve provaları, uzun ve dolu dolu geçecek büyük bir prodüksiyonda yer almak. Son dönemde, henüz yayınlanmamış olsa da bu konuda en imrendiğim iş Alper Çağlar'ın 'İlk Göktürk' filmi" sözleriyle hayalini anlatmış. 2019'dan beri müzisyen Barış Yurtçu ile evli olan ünlü oyuncu, mutluluğunun sırrını da açıklamış: "Bir süre geçip birbirini gerçek manada anladığın zamandan sonra; tüm kavgaları, hırsları ardında bırakıyorsun. Bence her birliktelik için mevzu, birbirinizin hayatını karşılıklı olarak kolaylaştırmak, sevmek, değer vermek, desteklemek... Yoksa ne kıymeti olur ki?" Deniz Baysal'ın başka neler söylediğini merak ediyorsanız bir Şamdan Plus alın...







ANTALYA'DA İYİLİĞE YOLCULUK

Antalya'da bir otelde, geçen hafta sonu 'Wellbeing Day' adıyla özel bir etkinlik yapıldı. 'Bütünsel İyiliğe Yolculuk' temasıyla gerçekleşen etkinliğe Fulya Sarman ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılışında konuşan Fulya Sarman, iyilik halini günlük yaşamın merkezine almanın önemine vurgu yaptı ve "Ritüel Wellbeing Day ile amacımız, insanlara sadece bir günlüğüne iyi hissettirmek değil; iyi yaşam kültürünü hayatlarının kalıcı bir parçası haline getirmeleri için ilham vermek" dedi. Gün boyu süren dopdolu programıyla katılımcılara zihinsel, bedensel ve ruhsal dengeye dair deneyim yaşatan etkinliğe ilgi çok büyüktü.







'EN İYİ'LER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kendi alanında fark yaratan ve en başarılı olan isimlerin ödüllendirildiği 'Open Stage Awards'in 6'ıncısı önceki gün görkemli bir törenle gerçekleşti. İş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin katıldığı ve kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, ödüller sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yasemin Gebeş de 'Open Stage Awards'ta 'Meslek Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Gebeş, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, ekibine teşekkür etti. Mesut Yar ve Elif Güvendik'in sunuculuğunu yaptığı ödül töreni, Cemil İpekçi'nin defilesiyle sona erdi.







2025'E VEDA SERGİSİ

İstanbul'da sanat, hiç hız kesmeden devam ediyor. Beyoğlu'nun çağdaş sanat sahnesine yön veren adreslerinden birinde bugün çok güzel bir sergi açılıyor.

Sanat dünyasında 30 yıla yakın deneyime sahip olan Sabiha Kurtulmuş'un 15 yıl önce açtığı galeri, yılın son sergisinde Nilüfer Yıldırım'ı ağırlıyor.

'İnsan Manzaraları / Human Landscapes' adını taşıyan sergi, sanatçının insan ve doğa arasındaki görünmez sınırları dijital ve geleneksel tekniklerle sorguladığı üretimlerinden oluşuyor.

İzleyiciye hem şiirsel hem de düşündürücü bir görsel deneyim sunan sergiyi kaçırmayın.







DUYARSIZLIĞIN PRENSESİ!

Popüler kültürün kölesi olan şarkıcı Berkay'ın influencer eşi Özlem Ada Şahin, yine abartılı paylaşımları ile tepki çekti! Kızları ile Dubai'ye tatile giden Şahin; ülkemizi acıya boğan uçak kazasının üzerinden 24 saat bile geçmeden, tüm Türkiye 20 şehidine ağlarken o sosyal medyada fonda eller havaya müziklerle, kah "Dubai Prensesi geldi" notuyla fotoğrafını, kah yediğini içtiğini, kah güneşlendiği beş yıldızlı otelin havuzun fotoğraflarını paylaştı! Dubai'deki lüks tatilini, dosta düşmana göstermek için hiçbir şeyi gözü görmeyen Özlem Ada Şahin'e yuh diyorum. Kendini Dubai'nin Prensesi ilan etmiş ama bence 'Duyarsızlığın Prensesi' olmuş haberi yok.







UYUMSUZ KOMBİN

Türk dizi ve sinema dünyasının genç yeteneği Yağmur Tanrısevsin, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Genç oyuncu, katıldığı bir film galasında, yeşil ceket ve siyah etek ikilisi tercih etmişti. Yağmur'un ceketinin kesimi gerçekten çok güzel ancak etek seçimi çok yanlış olmuş! Pliseli eteğinin ne kesimi ne de rengi kombinine hiç uymuyordu. Yağmur, daha şık bir görünüm elde etmek için kesinlikle düz kesim bir etek tercih etmeliydi. Umarım 'acı' söyleyen bir dostu vardır ve yanlış seçim yaptığını söylemiştir de bir daha böyle hatalar yapmaz.







Peplum kesimler 2025 sonbahar-kış sezonunda geri döndü. Özellikle dış giyimde çok sık rastlayacağız. Süetle bir araya gelişi de çok şık oluyor.







Pelerin görünümler bu sezon hem bluz hem de dış giyimde sık sık karşımızda. Hem karizmatik hem de tek parça şıklık için doğru bir tercih.







Bu sezon en koyu görünümlerde bile açık renk aksesuarlar göreceğiz. Özellikle de kırık beyazlar ve krem tonları sofistike bir görünüm sunuyor.