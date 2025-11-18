Cemiyet ve sanat dünyasında bu aylarda pek düğün olmaz, olsa da küçük çaplı olur. Ancak hafta sonu İstanbul'da bir düğün oldu ki, yaz düğünlerini aratmadı.







Eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden birinin yönetim kurulu üyesi ve starların sahneye çıktığı ünlü restoranın ortağı Nurcan Yıldız, siyasetçi Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile evlendi.







Boğaz'da bir otelde yapılan düğün iş, siyaset, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ismi buluşturdu.







Çiftin nikah şahitliğini Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, Davut Gül, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Orhan Gencebay ve Yüksel Mermer yaptı. Görkemi herkesin dilindeki düğünle hayatlarını birleştiren çift balayına Maldivler'e gitti.







Nikah töreninde söz alan damadın babası Mehmet Sevigen, "Bu gece burada muhteşem bir mozaik var. Bizi yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" sözleriyle alkış aldı.







Gecede sahne alan Funda Arar performansıyla davetlilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.