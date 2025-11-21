Mutsuz evlilik ve boşanma haberlerine ara verdim diye sevinirken, sosyete ve siyaset dünyasını şoke edecek bir yenisi geldi! Öğrendim ki, siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün Aylin Kotil'den olan oğlu Ömer Sarıgül'ün evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyormuş!

Aralık 2019'da görkemli bir törenle evlenen, Mart 2021'de çocukları Mustafa'yı, Mart 2022'de de Ata'yı kucaklarına alan çiftin şimdiye kadar kavga ettiğini dahi duymadığım için bu dedikoduya başta itibar etmemiştim ama maalesef doğru çıktı!

Üstelik konuşulanlara göre, altı yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin arasına üçüncü bir şahıs girmiş! Eşinin kendisini aldattığını düşünen ve bunu hazmedemeyen Revna Hanım, boşanmak için avukatına vekalet vermiş.

Biri henüz dört, diğeri de üç yaşındaki oğullarının yüzü suyu hürmetine bir kez daha düşünseler diyeceğim ama Revna Hanım'ın boşanmakta çok kararlı olduğu konuşuluyor. Görünen o ki, Mustafa Sarıgül'ün büyük oğlu Emir Sarıgül'ün ardından küçük oğlu Ömer de dul kalacak!



BEKLENEN GALA 13 ARALIK'TA

Her yıl aralık ayının en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri olan Gala Modern için geri sayım başladı. Çocuk ve gençlere yönelik sanat eğitimi programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern'in 13'üncüsü, 13 Aralık'ta sanat ve iş dünyasını yine bir araya getirecek.

Maya Portakal Bitargil yönetiminde gerçekleşecek Gala Modern Destek Yarışı'nda, pek çok ünlü sanatçının eseri satışa sunulacak. Ayrıca, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar'ın özel üretimleri de açık arttırmaya çıkacak. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın ev sahipliği yapacağı gecenin yine harika geçeceğine şüphem yok.



FAZIL SAY'DAN SÜRPRİZLİ KONSER

Uluslararası sanat dünyasının önde gelen piyanist ve bestecilerinden Fazıl Say'ın gelenekselleşen yıl sonu konseri 27 Aralık'ta Sarıyer'teki kültür sanat merkezinde gerçekleşecek. Sanatseverlerin heyecanla beklediği bu yılki konserde, Fazıl Say'ın iki büyük sürprizi var.

Say, Japonya'da ilk kez çaldığı 'Mother Earth' adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini bu konserde yapacak. Büyük yapıtı 'Mozart ve Mevlana' da Türkiye'de ilk kez; Şef Nil Venditti ve Koro Şefi Volkan Akkoç yönetiminde, Fazıl Say Festival Orkestrası & Korosu eşliğinde sahnelenecek. Bu şölen kaçmaz...



GENÇLER İÇİN 10. SERGİ

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için 34 yıl önce kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), yine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinde okuyan ve farklı disiplinlerde başarı gösteren öğrencilere burs veren vakıf, onlar için düzenlediği 'EKAV-ARTIST New Generation' sergilerinin bu yıl onuncusunu düzenliyor.

Dr. Feride Çelik'in küratörlüğünü yaptığı, 'RE:FORM' ismi altında 17 genç sanatçının üretimlerinden oluşan çok disiplinli serginin açılışı önceki gün davetle gerçekleşti.