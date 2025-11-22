Geçen ay kendisine ait 106 metrelik rekoru, başarılı bir dalışla 107 metreye çıkararak yeni dünya rekorunun sahibi olan serbest dalış milli sporcumuz Şahika Ercümen, özel hayatında da mutluluğu yakaladı!

Ömrü hayatı dünyanın dört bir yanında, sürekli antrenman yaparak geçtiği için şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğimiz Şahika Ercümen'in aşık olduğunu öğrendim. Gönlünü çalan kişi de tanıdık bir isim: Yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atan ünlü mimar Haldun Kilit.

Ne zaman flört etmeye başladıklarını öğrenemedim ama çifte yakın kaynaklardan, çok iyi anlaştıklarını ve ikisinin de birbirlerine çok iyi geldiklerini öğrendim. Geçen hafta sonu Kahire'ye tatile giden aşıklar, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin Ayça Okay tarafından kavramsallaştırılan 'The Shen' adlı anıtsal heykelini de ziyaret etti. Umarım mutlulukları daim olur.



ÜNLÜLERİ BULUŞTURAN GÖZLÜK DAVETİ

Dünyaca ünlü lüks gözlük markalarını Türkiye'de tutkunlarıyla buluşturan Hande Doğantekin Kın, yeni sezon cicilerini Nişantaşı'ndaki mağazasında bir davetle tanıttı. Zamansız tasarımlarıyla tanınan modacı Ayşe Burcu Kaya ile birlikte ev sahipliği yaptıkları davete, birçok tanıdık isim katıldı.

Gülbin Simitçioğlu, Tuğçe Peksayar, Nilay Özenbay, Fatoş Altınbaş, Sabiha Kurtulmuş'un da aralarında olduğu davetliler, en yeni ve en ikonik modelleri yakından inceleyip deneme fırsatı buldu. Moda odaklı konsept kreasyonu ve özel sunumuyla dikkat çeken etkinlik çok beğenildi.



RİNGLİ BALO!

Hafta içinde bir etkinlik, adeta Las Vegas'ı İstanbul'a getirdi. Feyzan Ersinan'ın beş yıldızlı bir otelin balo salonunda gerçekleştirdiği balo, ünlü isimleri bir araya getirirken salonun ortasına kurulan ring herkesi şaşırttı. 'Rising of a Gentleman' temasıyla gerçekleşen balodaki ringlerde,

Brazilian Jiu-Jitsu'dan Muay Thai'ye uzanan beş dövüş sanatı gösterisi yapıldı. Aralarında Selçuk Tümay, Önder Öztarhan, Mehmet Akif Üstündağ, Ebru Destan, Dilek Hanif ve Osman Müftüoğlu gibi spor, sanat ve sağlık dünyasından isimlerin de bulunduğu davetliler, dövüş gösterisini ilgiyle izledi.



ANLAMLI BİR İLK

Tüm dünyada diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Diyabet Günü'nde anlamlı bir ilk yaşadı.

Ayla Serpil Bağrıaçık'ın başkanı olduğu Türk Diyabet ve Obezite Vakfı, bu yıl bir ilke imza atarak Marmara Üniversitesi iş birliğiyle, Marmara

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, üst düzey teknolojiyle donatılmış bir eğitim salonunu tıp öğrencilerinin kullanımına sundu.

Eğitim salonunun açılışı, önceki gün, vakıf başkanı, rektör ve dekanın katılımıyla yapıldı. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



EGOSU TAVAN YAPMIŞ!

Hazal Kaya önceki gün, Sekizinci Aile dizisinin galasında, Melisa Döngel ile yaşadığı 'yer kavgası' gibi duran olay ile ilgili konuştu. "Gayriihtiyari oldu" diye bir açıklama yaptı ama özrü kabahatinden büyüktü! Öyle egoist cümleler kurdu ki; resmen "Ben patronum" demeye getirdi!

Güya buna hiç takılmamış; farkında olmadan yaptığı bir hareketmiş! Ama bu cümleleri öyle bir tavır ve üslupla kuruyor ki, her anı buram buram ego kokuyor! Galadaki davranışı için 'bir anlık bir şuursuzluktu' diyor ya, o hareketi açıklamak için yaptığı bu açıklama da en az o davranışı kadar -kendi deyimiyle- şuursuz! Keşke hiç açıklama yapmasaydı!



UYUMSUZ KOMBİN!

12 Aralık'ta vizyona girecek 'Bak Postacı Geliyor' filminde, Ozan Akbaba ve Fırat Çelik'in aşık olduğu Gülizar karakterine hayat veren Deniz Barut, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Başarılı oyuncu, geçenlerde katıldığı bir galada giydikleriyle maskülen trende uymak istemiş.

Kravat ile takım elbise kombinini yapmaya çalışan Deniz Barut, uyum sorunu yaşamış. Ne pantolonu ne ceketi ne de yeleği birbirine uyuyor. Bu kadar uyumsuz kombini nasıl başardı anlamadım. Sevgili Deniz Barut, en azından ceket ile pantolonun tonları uyumlu olsaydı!

TREND RADARI



Süetlerin başrolde olduğu bu sezonun en karizmatik parçası kesinlikle maksi boy süet paltolar... Hem şık hem de spor duruşa sahip bu parçayı koleksiyonunuza ekleyin.

Güneş gözlükleri kış sezonuna daha geniş çerçeveler ve açık renkli camlarla giriş yaparak karanlık havalara ayak uyduracak.

Kemerler bu sezon farklı tarzlarda karşımızda. Özellikle de zincir kemerler, nostaljik havalarıyla