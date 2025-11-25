Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasındaki kriz tekrar nüksetmiş! Temmuz ayında sosyal medyadan anne olacağını müjdeleyen influencer Katre Turan, yakın arkadaşlarına 'baby shower' partisi verdi.

Onlarca arkadaşının yalnız bırakmadığı partide tek eksik eltisi Aslıhan Doğan Turan'dı! Bu arada öğrendim ki Katre Hanım, ailesi için de bir parti vermiş ve eltisi orada da yokmuş! Önceki gün Aslıhan Hanım, oğulları Hamza ve Asil için görkemli bir doğum günü partisi verdi. Bu kez de eltisi Katre Turan orada değildi! Okan Turan ile evlenmeden önce de arkadaş olan eltilerin, arasındaki ilk kriz önceki yıl çıkmıştı.

Aslıhan Hanım, Yotube kanalına davet ettiği eltisi Katre Hanım'a üstten baktığı, küçümsediği söylenmiş ve durum 'eltilerin savaşı' olarak yorumlanmıştı. Sonra çocuklarıyla Dubai'ye tatile giden eltiler, barış çubuklarını tüttürmüştü. Artık tekrar ne yaşadılar bilmiyorum ama en özel günlerinde bile bir araya gelmediklerine göre aralarında çok büyük sorun var anlaşılan!



YEDİNCİ UMRESİNE SEKİZ ARKADAŞIYLA GİTTİ

İstanbul sosyetesinin umreye olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Sosyeteden birçok kişi umreye giderken bazıları da var ki, neredeyse her yıl bu kutsal ritüeli tekrarlamaya çalışıyor. Aslı Gümüşel de onlardan biri.

İlk olarak 2015 yılında kutsal topraklara ayak basan Aslı Hanım, yedinci kez umreye gitti. Aralarında modacı arkadaşı Dicle İpek Öztaşkın da olduğu sekiz arkadaşı ile umreye giden Aslı Hanım, sosyal medyadan paylaştığı Kabe fotoğrafına, "Kader gayrete aşık ise seni görmek için çok gayret edeceğim" notunu düştü. Demek ki umreye gitmeye devam edecek.



BU KEZ TARIMA DESTEK OLACAKLAR

Toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik için yola çıkan İyi Ki Vakfı, Destek Programı kapsamında 2025 yılında desteklenecek projeyi belirledi.

Programın bu yılki kazananı, tarım alanında yapay zeka destekli çözümler geliştirerek çiftçilerin üretim süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen, kadın girişimci ve yazılım mühendisi Melsan Zehra Yılmaz tarafından kurulan TarımPlus oldu. İyi ki Vakfı Kurucusu Füsun Kuran'ın ev sahipliğindeki ödül törenine cemiyet ve iş dünyasından birçok önemli konuk katıldı.



ANNESİYLE ÖZEL KUTLAMA

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve 16 yıl sonra oyunculuğa dönen Arzun Onan, 31 Ekim'de 53 yaşına basmıştı. Doğum günü pastasını oğlu Can Aslantuğ ile üfleyen Arzum Onan, önceki akşam da annesi Serap Onan ile birlikte bir pasta daha üfledi.

Foça'da olduğu için 31 Ekim'deki kutlamaya katılamayan annesi ile Özcan Deniz'i dinlemeye giden Arzum Onan, bir kutlama da annesi ile birlikte yaptı. "Yaş sadece bir rakam. Yine de hoş geldin 53!" diyen Arzum Hanım'a ben de sağlıklı-mutlu nice yaşlar diliyorum.