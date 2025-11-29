Çapkınlıkları yüzünden 2021'de boşandığı 19 yıllık eşi Esra Tümen'den 15 ve 18 yaşında iki oğlu olan işadamı Raif Dinçkök'ün geçtiğimiz yıl da kız babası olduğunu tüm Türkiye benden öğrenmişti!

Bir süre aşk yaşayıp ayrıldığı sanatçı sevgilisi Sevinç Yıldız, 21 Eylül 2024'te karnı burnunda ortaya çıkmış, kasım ayında da İris Sera adını verdiği kızını dünyaya getirmişti. O dönem Raif Dinçkök, bebeğin babası olduğu iddiasını reddettiği için, benim gibi herkes Sevinç Hanım'ın konuyu mahkemeye taşıyacağı konusunda hemfikirdi.

Ancak o dönem aralarında nasıl bir anlaşma yaptılarsa; Sevinç Hanım babalık davası açmadığı gibi, haberimin 'yalan' olduğuna dair sosyal medyasından paylaşımlar yapmıştı!

Ancak çok sevdiğim, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" sözü yine doğrulandı! Aralarındaki sözleşme bozulmuş olacak ki; Sevinç Hanım aylar sonra soluğu adliyede almış ve Raif Dinçkök'e 'babalık' davası açmış.

Mahkemenin, Raif Dinçkök'ten istediği DNA testinin sonuçları önceki gün Adli Tıp Kurumu'ndan geldi ve rapor benim yazdıklarımı doğruladı. DNA incelemesinde, Raif Dinçkök'ün yüzde 99.99 İris Sera'nın babası olduğu anlaşıldı. Böylece Dinçkök Ailesi'nin yeni bir mirasçısı oldu. Raif Bey nasıl bir yol izleyecek bilmiyorum ama bir hukuk savaşının başlayacağı kesin.



BABASI KIZINA SAHİP ÇIKMIŞTI

Raif Bey'in merhum babası Ali Dinçkök de, aynı kaderi yaşamış; eşi Sernur Çiftçi'den boşandıktan sonra bir süre flört ettiği iç mimar Barbara Pensoy'dan bir kızı olmuştu. Ama Ali Bey, oğlu gibi yapmamış, Barbara Hanım ile evlenmese de, şimdi 21 yaşında olan Alina adını verdikleri kızına sahip çıkıp doğar doğmaz nüfusuna almıştı.



ÜRETEREK ENERJİ TOPLUYORMUŞ

Şamdan Plus Dergisi'nin yeni sayısının kapağında yer alan Fatoş Altınbaş, işleri ve kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuş. Kurucusu ve tasarımcısı olduğu mücevher markası için "Markam benim için sadece bir marka değil aile mirasını çağın ruhuyla buluşturduğum bir yaratım alanı" demiş.

Akademisyenliği için de "Benim ikinci nefesim" diyen Doç. Dr. Fatoş Altınbaş, "Öğrencilerimle kurduğum bağ beni çok besliyor" diye de eklemiş. Birçok işle uğraşırken nasıl motive olduğunu da "Ben enerjimi üretmekten alıyorum. İki kızım da benim en büyük motivasyon kaynağım" sözleriyle açıklamış.



SEFERBERLİK BUCA'DAN BAŞLADI

Ali Haydar Bozkurt'un CEO'su olduğu, dünyaca ünlü üç otomobil markasının Türkiye distribütörü olan holding, orman yangınlarında kaybedilen alanları yeniden ağaçlandırmak amacıyla iki ay önce büyük bir seferberlik başlatmıştı.

Bir yıl içinde 1.4 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen seferberliğin ilk adımı, önceki gün 310 bin fidanla İzmir Buca'da atıldı. Çevreye duyarlılığıyla tanınan oyuncu Burcu Biricik'in gönüllü kampanya elçisi olduğu büyük dikim etkinliğine, Özge Özacar, Anıl Altan ve Ümit Erdim gibi ünlülerin yanı sıra birçok gönüllü, iş dünyasından isimler, öğrenciler ve projeye destek veren kurumların temsilcileri yer aldı. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



MESAJ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR!

İki yıl flört ettiği işadamı Allan Hakko ile ayrıldıklarını nisan ayında duyuran influencer Selin Yağcıoğlu, geçen ay magazin dünyasının ünlü çapkınlarından Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yağcıoğlu, ayrılığını da duyurduğu bir milyon takipçili hesabında şimdilerde öyle paylaşımlar yapıyor ki, neredeyse her şeyi taze aşkı Kerem Bursin'e bağlıyor! Henüz ilişkinin başındaki bu paylaşımlar ve dolayısıyla magazin basınında haber olma çabaları herkes tarafından

Selin Yağcıoğlu'nun bir ispat çabası içinde olduğu şeklinde yorumlanıyor. Bunlara ne gerek var! Bir yerlere mesaj göndermeye çalışacağına mutlu olmaya çalışsana...



KALABALIK KOMBİN!

Bale ve dansla Almanya'da başlayan hikayesi Türkiye'de oyunculukla devam eden, kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Cansu Tosun, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Birkaç yıl önce iç çamaşırı markasıyla modaya da el atan güzel oyuncu, katıldığı davette farklı bir stil tercih etmiş.

Cansu Tosun'un çizgili triko şort-bluz takımı, astarı ekoseli trençkotu ve kürklü çizmesinden oluşan kombini fazla kalabalık görünüyor. En azından çizmede daha spor ve sade bir model tercih etse bu görümünü kurtarabilirdi!

TREND RADARI

Artık hem gündüz hem gece kullanılabilecek mücevher tasarımları popüler. Klasik suyolu kolyeler de bu yönde güncellendi ve daha modern bir görünüm kazandı.

Boyun detaylarının ön planda olduğu bu sezon, trikolarda da kendinden fular detayları ve bağlama oyunlarını çok göreceğiz.

Loafer'ların sahip oldukları popülerlik iki sezondur devam ettiriyor. Özellikle bu kış desenli deriler ön planda olacak.