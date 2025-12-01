Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül'ün altı yıllık evliliğinde, üçüncü şahıs yüzünden kriz yaşandığını, 10 gün önce tüm Türkiye benden öğrenmişti. Haberimin çıktığı günden bu yana 241 bin takipçili Instagram hesabından hiç paylaşım yapmayan influencer Revna Sarıgül, önceki gün haberimi doğruladı.







Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Son zamanlarda ailevi konularla ilgili özel bir dönemden geçiyorum. Hem duygusal olarak daha hassasım hem de tüm odağımı çocuklarıma verdim" dedi.







Ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet veren Revna Hanım'ın, aldatılmasını hazmedemediği için boşanmakta kesin kararlı olduğunu öğrendim.







Bu arada Revna Hanım, kayınvalidesi Aylin Kotil'i de takipten çıkmış. Eşini ve ailesini hem özel hayatından hem de sosyal medyasından çıkaran Revna Hanım'ın evliliği bakalım ne zaman resmen bitecek.







EĞLENEREK İYİLİK YAPTILAR

Kendisi gibi bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak hayvanlarına umut olmak için yola çıkan Derin Mermerci'nin kurucusu olduğu 'Bir Can Bir Candır Derneği', Bursa Orhangazi'de yapımı süren hayvan barınağına maddi destek için özel bir gece düzenledi. Sosyetenin 250 ünlü isimi Derin Mermerci'nin bir geceliğine kurduğu gazinoda buluşup hem eğlendi hem de sokak hayvanlarına yardım etti. Ücretsiz olarak sahneye çıkan Hande Yener ve Cenk Eren, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Derin Mermerci, "İyilikte buluştuk. Gazinoda hem eğlendik hem de patili dostlarımız için ciddi bir gelir elde ettik" diyerek mutluluğunu paylaştı.







ŞARKICILIK İÇİN İLK PROVA

Ünlü oyuncu Pelin Akil, eylül ayında Şamdan Plus'a verdiği röportajda, "Müzikle ilgili bir şey yapmadan bu hayattan gitmek istemem. Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum; çok yakında paylaşacağım" demişti. Akil, şarkıcılık işini o kadar ciddiye almış ki, bir şarkıdan ötesini yapmış ve müzik grubu kurmuş. 12 Aralık'ta da grubuyla ilk konserine çıkacakmış. "Çok özel Türkçe ve yabancı eser seçkilerimizle 1920'lere ışınlanacağımız özel bir gece olacak" diyen Akil, önceki gün de sahnesine çıkacağı mekana Hande Subaşı'nı dinlemeye gitti. Subaşı, kendisini sahneye davet etti ve ilk provasını seyirciler önünde yaptı. Büyük alkış alan Pelin Akil'in bu yolda önü çok açık görünüyor.